El Colegio Leonés, un modelo educativo de referencia con 130 años de historia

El Colegio Leonés presume de una confianza en su proyecto educativo avalada por 130 años de historia. Fundado en 1896, por sus aulas "han pasado miles de leoneses", según ha explicado Nieves Mielgo, directora de educación infantil y primaria del centro, en el programa Mediodía en COPE León. A día de hoy, es el colegio con más alumnos de León y provincia, repartidos en sus tres edificios: San Isidoro, Corredera y José Aguado.

Metodologías activas para una educación integral

El pilar de su método es la educación integral de los alumnos, que se fomenta en las aulas a través del trabajo cooperativo. Mielgo ha destacado en los micrófonos de COPE León su "método bilingüe de calidad desde los 3 años", un programa de orientación y acción tutorial, la utilización de las TIC, el fomento del deporte y un programa de éxito escolar con atención a la diversidad.

Como novedad, este año han introducido la educación emocional como asignatura curricular, por ser "muy importante hoy en día". Otros programas clave son el fomento de la lectura, el de convivencia o la implantación del modelo europeo de excelencia EFQM.

La solidaridad como pilar fundamental

Para alcanzar el "desarrollo de nuestros alumnos como personas íntegras", el colegio inculca valores como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la empatía y el compañerismo. La directora ha subrayado la importancia de la solidaridad como uno de los ejes formativos del centro.

Todos los años tenemos algo solidario con lo que comprometernos y con lo que colaborar" Nieves Mielgo Directora de educación infantil y primaria del centro

Esta enseñanza en valores se materializa en acciones concretas. Mielgo ha mencionado la campaña navideña de recogida de alimentos, el famoso villancico solidario y la reciente carrera solidaria, que este año fue a favor de Darío. Según la directora, el próximo año "lo vamos a hacer a favor de la asociación de esclerosis múltiple de León", porque "todos los años tenemos, pues, algo solidario con lo que comprometernos y con lo que colaborar".

Amplia oferta de actividades extraescolares

La formación se complementa con una extensa oferta de actividades extraescolares, tanto deportivas como culturales. Entre las deportivas destacan ajedrez, atletismo, baloncesto, que define como "el deporte rey de nuestro colegio", gimnasia rítmica o lucha leonesa. En el ámbito cultural, ofrecen desde el Aula de Chino del Instituto Confucio hasta robótica, teatro, piano o técnicas de estudio.

Para las familias interesadas, el plazo de matrícula ya está abierto desde el pasado 17 de marzo y se extenderá hasta el 8 de abril. A pesar de que el periodo oficial coincide con la Semana Santa, el colegio facilitará el proceso de inscripción a través de una apertura especial.

Tal como ha confirmado Nieves Mielgo, "vamos a abrir el colegio de José Aguado para que se matriculen todos los alumnos de los 3 colegios de 10 a una durante toda la Semana Santa", garantizando así la atención a las familias.