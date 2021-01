Carmen Mallo se jubila tras veinte años en la prevención de drogas de San Andrés del Rabanedo

La técnica del Plan Municipal de Drogas del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Carmen Mallo, ha alcanzado la jubilación después de cerca de dos décadas de trayectoria profesional en el municipio.

La que fuera responsable de los distintos programas de prevención en el consumo estupefacientes y alcohol en el ámbito familiar, comunitario y educativo, ha dedicado su vida laboral a concienciar sobre este problemática social desde una perspectiva humana, trabajando para potenciar las cualidades personales que conducen a un desarrollo de la autoestima como herramienta más eficaz para la toma de decisiones que favorezcan un estilo de vida saludable.

Licenciada en Sociología, con especialidad en Psicología Social, Diplomada en Educación General Básica, y Máster y Especialista en Drogodependencias, Carmen Mallo comenzó su carrera profesional 1978 en el centro de recuperación terapéutica “Nuestra Señora del Carmen” en Madrid, dependiente del INAS, del que guarda muy buenos recuerdos, tanto personales como profesionales, al desarrollar su trabajo en el ámbito de la discapacidad.

En el año 1983 solicitó una excedencia por 10 años para trasladarse a Murias de Paredes, momento en el que nació su hija la mayor. Posteriormente, se reincorporó al grupo Cedro (Centro Especializado en Formación en Drogodependencias), donde impartió formación sobre los programas del área, hasta que el año 2001 se incorporó al Ayuntamiento de San Andrés, desde el que se ha encargado de implementar programas relacionados con la prevención familiar, escolar y comunitaria.

Así, en una labor coordinada desde la Concejalía de Sanidad, el Plan Municipal de Drogas ha llegado a centenares de familias del municipio a lo largo de estos años gracias a la colaboración de los centros educativos, además de los colectivos y entidades con los que se ha trabajado de manera estrecha.

La propia Carmen Mallo se ha despedido de ellos en una carta en la que destaca que este trabajo conjunto le ha permitido “tener una visión más amplia y un compromiso que, para mí, siempre ha sido importante para poder estar cerca de todas aquellas personas que han tenido que pasar por graves dificultades y han confiando en mi profesionalidad”.

“Hoy me gustaría dejar esta mochila que me acompaña cada día y que, en más de una ocasión, no he sabido vaciar, pero me siento muy orgullosa de no haber desistido nunca de prestar atención e intentar gestionar todas y cada una de las problemáticas que han llegado a mis manos”, destaca en su misiva, en la que también hace un agradecimiento especial a los equipos directivos, de orientación, tutores, profesorado, AMPAS y a los padres y madres de los centros educativos, así como a los alumnos y alumnas “con los que tantos buenos momentos he compartido, aprendiendo siempre de sus ganas de entender, saber y conocer.

Del mismo modo, la hasta ahora Técnica del Plan Municipal de Drogas ha manifestado su agradecimiento a Proyecto Hombre León y a los compañeros y compañeras del Ayuntamiento, además de a todas las concejalas que han pasado por el esta área, Amalia, Inma, Noelia, Camino y Liliana. “Vuestro compromiso siempre fue mi mejor apoyo, a pesar de las dificultades que hemos tenido que vivir”, ha dicho Mallo, para quien “el trabajo en equipo siempre forma parte del éxito, así como la escucha activa para intentar ponerse en la piel de los demás”.

CARTA DE DESPEDIDA

Hoy comienzo una nueva vida o, mejor dicho, una nueva etapa en la que espero poder vivir y disfrutar de todo y de todas las personas que pasen a mi lado. Quiero haceros cómplices de esta nueva etapa porque sé que durante todo este tiempo habéis estado a mi lado en los buenos y los malos momentos. Para mí la vida siempre ha sido un lugar en el que, a poder ser, hay que aprovecharlo todo y nunca mirar hacia otro lado cuando alguien necesita de tu ayuda o te mira simplemente para que escuches. He tenido la suerte de ejercer una profesión que me ha permitido estar pegada a la tierra, en la que he podido trabajar en Formación y colaborar con muchos colectivos, entidades y administraciones que me han ayudado a tener una visión más amplia y un compromiso que, para mí, siempre ha sido importante para poder estar cerca de todas aquellas personas que han tenido que pasar por graves dificultades y han confiado en mí profesionalidad. Hoy me gustaría dejar esta mochila que me acompaña cada día y que en más de una ocasión no he sabido vaciar, pero me siento muy orgullosa de no haber desistido nunca de prestar atención e intentar gestionar todas y cada una de las problemáticas que han llegado a mis manos. Quiero agradecer de una forma especial a todos los Centros Educativos del Municipio que han colaborado estrechamente conmigo y en particular, a los equipos directivos, de orientación, tutores, profesorado, a las AMPAS y a los padres y madres que han acudido durante tantos años a los cursos de formación y como no, a los alumnos y alumnas con los que tantos buenos momentos he compartido, aprendiendo siempre de sus ganas de entender, saber y conocer. Solo espero haber podido contribuir a mejorar la tarea educativa, aportando mi granito de arena a través de los programas de prevención que hemos ido desarrollando durante este período, al mismo tiempo que reitero mi agradecimiento por hacerme sentir privilegiada al compartir conmigo estos casi 20 años, que han formado parte de la última fase de mi carrera profesional, en los que el compañerismo, la buena actitud y el cariño que siempre he recibido, fueron los protagonistas. Quiero manifestar mi enorme agradecimiento a todos los compañeros y compañeras del ayuntamiento, de los y las que siempre guardaré un gratísimo recuerdo y siempre llevaré en mi corazón, así como a los distintos grupos políticos que han valorado positivamente mi trabajo y especialmente a todas las concejalas que han pasado por esta área: Amalia, Inma, Noelia, Camino y Liliana. Vuestro compromiso siempre fue mi mejor apoyo, a pesar de las dificultades que hemos tenido que vivir. Aprovecho para hacer saber a todos los jóvenes y sus respectivas familias que no quedáis abandonados. Desde aquí traslado mi agradecimiento a Proyecto Hombre León por el magnífico trabajo que han desarrollado durante esta pandemia con los casos que desde este ayuntamiento venimos derivando a través del Programa INDICALE, que no han sido pocos. Gracias Cristina, hemos trabajado duro y hemos sabido mantener el nivel de coordinación necesario para superar y atender las dificultades que se nos han ido presentando. El trabajo en equipo siempre forma parte del éxito, así como la escucha activa para intentar ponerse en la piel de los demás. Gracias a los medios de comunicación que siempre habéis estado ahí para hacer visibles nuestros programas. Muchas gracias a todos y todas por vuestra ayuda, colaboración e interés durante todos estos años. Podéis contar conmigo para lo que necesitéis porque estaré siempre a vuestra disposición.

Me retiro del trabajo pero no de la vida.