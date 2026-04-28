El bloqueo de Ormuz dispara el riesgo geopolítico y divide a los mercados

El mercado ha pasado de descontar la distensión a valorar de nuevo el riesgo geopolítico, según ha explicado José Andrés Álvarez, asesor de inversiones de Renta 4 Banco, en el programa ["Mediodía en COPE León"]. El mantenimiento del bloqueo en el estrecho de Ormuz, por donde pasa una parte crítica del petróleo mundial, ha provocado un impacto inmediato en la energía, con el barril de Brent escalando de 86 a 107 dólares en una semana. Este escenario reabre el "gran temor de los mercados, que un shock energético vuelva a contaminar inflación y política monetaria".

Divergencia entre Europa y Wall Street

Esta situación ha provocado una clara divergencia entre las bolsas. Mientras Europa "cae con fuerza", Wall Street "aguanta incluso en máximos". Álvarez señala que la razón es que Europa es más sensible al coste energético, presenta un crecimiento más débil y sus indicadores adelantados se están deteriorando. En contraste, Estados Unidos combina una mayor fortaleza macro con un "soporte enorme por parte de las tecnológicas".

Subir tipos ante un shock de petróleo puede ser un error si el crecimiento ya está debilitándose" José Andrés Álvarez Asesor de inversiones de Renta 4 Banco

El repunte de los precios de la energía ha hecho que la inflación vuelva a ser un riesgo. Según el asesor, los PMIs europeos ya reflejan este aumento, lo que ha llevado al mercado a descontar hasta tres subidas de tipos del BCE para 2026. Sin embargo, advierte que "no es una inflación impulsada por demanda fuerte, sino por un shock de oferta", lo que complica la respuesta de los bancos centrales, ya que "subir tipos ante un shock de petróleo puede ser un error si el crecimiento ya está debilitándose".

La mirada puesta en los resultados empresariales

A pesar de la incertidumbre, los beneficios empresariales están sosteniendo el mercado. Un 88% de las compañías estadounidenses que han presentado resultados han batido las previsiones, especialmente en los sectores tecnológico y financiero. Álvarez subraya que esto "está justificando valoraciones muy exigentes", pero advierte que "ahora llega la prueba de verdad", ya que no solo importan los resultados, sino "mucho las guías para lo que queda de año".

El mercado va a mirar sobre todo generación de caja, márgenes e inversión en inteligencia artificial" José Andrés Álvarez Asesor de inversiones de Renta 4 Banco

Esta semana será clave, ya que presentan resultados cinco de las siete magníficas: Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta y Apple. Estos gigantes "pueden marcar el tono de las bolsas", y el experto destaca que "el mercado va a mirar sobre todo generación de caja, márgenes e inversión en inteligencia artificial". Con los múltiplos actuales, "cualquier decepción puede tener impacto".

Bancos centrales y sectores reforzados

La agenda macro también será intensa con la publicación de datos de PIB, inflación y empleo. Además, se reúnen la Reserva Federal, el BCE, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, de los que no se esperan cambios en los tipos, pero sí "mensajes muy relevantes" que podrían generar volatilidad. En este contexto, Álvarez considera que la autonomía estratégica favorece a sectores como defensa, energía, infraestructuras y tecnología, por lo que concluye que "parece un mercado para ser muy selectivo".