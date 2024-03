El Arzobispo de Oviedo proclamará el Pregón Oficial de la Semana Santa de León este sábado

Este sábado 16 de marzo, a las 20:00 horas y en el Auditorio Ciudad de León, el arzobispo de Oviedo, D. Jesús Sanz Montes, proclamará el Pregón Oficial de la Semana Santa leonesa.

Diana belén García Fernández, presidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, explica en Mediodía en COPE León, que hacía muchos años que un miembro de la iglesia no se encargaba del pregón oficial, por eso esperan una visión mucho más religiosa de un pregón que contará con el acompañamiento musical de la Schola Cantorum Reino de León.

Al acto han confirmado su asistencia autoridades civiles, militares y eclesiásticas, así como representantes de las Cofradías y Hermandades de la ciudad y de la provincia,.

El acceso al Pregón es con invitación gratuita hasta completar aforo, obteniéndose en la taquilla del Auditorio, con un máximo 2 localidades por persona, hasta completar aforo.

La Semana Santa de León fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2002, cuenta con 16 cofradía penitenciales, algunas con más de 400 años de antiguedad, y maestros imagineros como Juan de Juni, Gregorio Fernández o Víctor de los Ríos, que hacen de nuestra Semana de Pasión una de las más importantes de nuestro país.

Según la Cámara de Comercio de León, se espera que la Semana Santa supere este año los 5 millones de impacto económico gracias a la afluencia de visitantes que consumen, ocupan plazas hoteleras, compran regalos o recuerdos... La Junta Mayor también tiene en cuenta esta otra cara de la Semana de Pasión y trabajan para que todo salga perfecto, aunque, por desgracia, no pueden controlar la climatología, que al final es el elemento más importante para que turistas y habitantes disfruten de las procesiones.

Por otra parte la Junta Mayor ha estado promocionando la Semana Santa en localidades como Madrid, Valladolid o Sevilla, ya que entre sus cometidos principales está su difusión. "Vamos a intentar retomar nuestra presencia en la Casa de León en Madrid todos los años" recalca Diana tras el parón de las visitas de la Junta Mayor a la capital de España.

Recordar que gracias a la aplicación móvil desarrollada por Proconsi, y que está en fase de actualización, se pueden seguir de formar rápida y sencilla las procesiones, conocer horarios, recorridos etc.

Por último, Diana hace un llamamiento a todos los que dudan de si venir a León o no a disfrutar de la Semana Santa: "Lo del no, que no lo piensen, que vengan. La Semana Santa de León tiene muchas cosas que ver, tiene muchas cosas que disfrutar, tiene muchas cosas que comprobar. Da igual que te lo cuenten de oídas. Al final lo más importante e interesante es venir y verlo. Si hay una duda, se aclara con el Sí", apunta.