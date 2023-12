Jose Antonio Diez: "Pediré el cese de Óscar Puente como Ministro si continúan sus ataques a León"

El Alcalde de León, Jose Antonio Diez, se sienta a la mesa de la Cadena COPE para participar en el espacio "Entre Nosotras".

Óscar Puente

La primera cuestión tiene que ver con el actual Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y su anuncio de que sólo reforzará con un tercer carril las partes más conflictivas de la A-60, la autovía entre León y Valladolid, que en esta legislatura tampoco se concluirá en su totalidad. Ante estas declaraciones Diez expresa su enfado, argumentando que un ministro no puede ser centralista, sino que tiene que trabajar en beneficio de todos los españoles, vertebrando el territorio y cumpliendo los objetivos que marca el Gobierno de desarroloo y lucha contrra la despoblación. Para el alcalde de León, si Puente sigue con esos ataques frontales a las infraestructuras que son tan necesarias para el desarrollo de León y su provincia, y que llevan un retraso eterno, "no me quedará más remedio que pedir su cese como Ministro de Transportes. Yo creo que no pueden ser tan desafortunadas las declaraciones que hace, tan discriminatorias hacia este territorio y tan centralistas hacia otros".

Jose Antonio no teme que Puente perjudique al desarrollo de la provincia porque las decisiones se toman en otros ámbitos, y hay otros compromisos que están "por encima de lo que puede decir el Ministro, que tienen que ser ya realidades. Nadie va a paralizar el soterramiento del cruce de la Granja..el remate de las obras de integración de FEVE en la ciudad de León...o la estación de Matallana" aunque hay otros proyectos de nuevo desarrollo, o el diseño de nuevas infraestructuras o el apoyo a cuestiones como el aeropuerto que pueden verse perjudicados con esta actitud "enemiga" hacia León.

Autonomía leonesa

Respecto a la autonomía leonesa, el alcalde seguirá reivindicando nuestro derecho constitucional del autogobierno, aunque es partidario de centrar y ser lo más eficientes posibles. Jose Antonio cree que el debate sobre la autonomía leonesa es muy complejo, porque los propios territorios no se manifiestan claramente a favor de esa unidad territorial, y le encantaría explorar otras vías como la unión con Asturias.

Parking de Santa Nonia

A falta de un acuerdo entre la Diputación de León, propietaria de los terrenos, y el Ayuntamiento de la capital leonesa sobre el parking de Santa Nonia, el alcalde subraya que aparcar en León siempre es una tarea complicada y el parking es muy necesario para una mejor movilidad en la ciudad. Diez afirma que quieren llegar a un acuerdo para la cesión de esa parcela y poder explotarla, y apunta que espera cerrar un convenio durante este mandato, del que se beneficiarán los ciudadanos y los visitantes.

El aparcamiento se complica además por la cantidad de obras que mantienen la ciudad colapsada, a lo que el alcalde argumenta que hay plazos que cumplir, y pide disculpas por las molestias que causan, deseando que de aquí a pocos meses vayan terminándose. También explica que "el calmado de tráfico" que justifica las obras, puede ser interpretado de muchas maneras, incluso la peatonalización, para hacer de León una ciudad más moderna, menos contaminante y con más calidad de vida.

Poyectos "Tierras loenesas" y Ronda Interior

Las "Tierras Leonesas" el alcalde espera que este espacio verde esté rematado en un par de meses y por otra parte, respecto a la ronda interior, se avanza en el remate de las expropiaciones aunque un par de propietarios están poniendo trabas.