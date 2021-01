El alcalde, José Antonio Diez, pide a los leoneses que se queden en casa

El alcalde de León, José Antonio Diez, pide a los leoneses que permanezcan en sus domicilios y que mantengan el mínimo de contactos posibles para poder controlar cuanto antes el número de contagios que se sitúa en este momento en cifras muy, muy preocupantes.

Diez explicó que “rogamos a los leoneses que intenten no salir de casa y no tener contactos sociales sea la hora que sea, no importa el horario fijado para el toque de queda, lo único importante es que entre todos minimicemos los riesgos y el riesgo principal ahora es el contacto”.

José Antonio Diez volvió a subrayar el comportamiento responsable de la población en general desde que, el pasado mes de marzo, empezaron las medidas de control de la movilidad y los confinamientos. “De nuevo creo que los leoneses podemos dar una lección de responsabilidad y prudencia y ahora lo que toca es el mínimo de contactos y de agrupamientos, sea en el ámbito que sea. Las cifras de contagios que ayer nos comunicaron las autoridades sanitarias y, sobre todo, las previsiones de evolución de los positivos nos obligan a extremar las medidas y restringir al máximo las salidas de los domicilios que se ha demostrado que es la mejor manera de prevención”, indicó el alcalde.

INCUMPLIMIENTOS

La Policía Local de León sanciona a un establecimiento hostelero por permitir consumir en su interior e incumplir el horario de cierre. Los agentes también sancionaron a nueve clientes por no usar mascarilla y a seis por fumar en el interior del local.

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha sancionado al responsable de un establecimiento hostelero de la ciudad que ayer, domingo, mantenía la actividad en el interior del local a las 21.45 horas. Ha sido propuesto para sanción por incumplir la normativa que impide la apertura al público para consumir dentro del local, por incumplir el horario de apertura y por permitir fumar en el interior.

Además de al responsable, los agentes identificaron en el interior del establecimiento a otras nueve personas. Todas ellas fueron sancionadas por no llevar mascarilla y seis por fumar en el interior del local.

Balance fin de semana

Durante el fin de semana, la Policía Local de León ha mantenido un amplio operativo para controlar el cumplimiento de la normativa para contener la covid-19 que se ha saldado con 59 personas identificadas, 29 propuestas de sanción por incumplimientos y tres notificaciones por posibles infracciones de la normativa sectoria