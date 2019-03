El alcalde de Almanza, Javier Santiago Vélez, encabeza la lista del PP al Senado

El presidente de Nuevas Generaciones y alcalde de Almanza, Javier Santiago Vélez, será el número uno al Senado por el Partido Popular y no Antonio Silván como se había rumoreado.

El comité electoral del PP cerró la lista al Senado por León. Al alcalde de Almanza le sigue la actual senadora, Ester Muñoz, y en tercer lugar, el regidor de Molinaseca y diputado provincial, Alfonso Arias. El histórico Luis Aznar queda fuera.

Pese a las reticencias de Martínez Majo, no hubo opción alguna para mover a Santiago Vélez, bien asentado por sus buenas relaciones con la dirección del partido presidido por Pablo Casado y reforzado por el líder autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, a quien apoyó en su pugna con Silván para hacerse con el mando de la formación en Castilla y León.

La firmeza de esta postura cerró el camino de manera definitiva a Luis Aznar, que se había negado a ocupar un puesto que no fuese la cabeza de cartel ante el riesgo de quedar fuera, toda vez que las encuestas auguran que el PSOE puede dar la vuelta al resultado, quedarse con tres senadores y dejar a los populares tan sólo con uno.

«Prefiero decir gracias que adiós. Se cierra una etapa maravillosa de la que me siento orgulloso y que no hubiera sido posible sin los que me ayudasteis a llegar, los que trabajasteis a mi lado y los que peleasteis enfrente para hacernos mejores. Suerte a los que llegan. Ha merecido la pena...», escribió en su Twitter.

Ahora, los populares aún deben decidir quiénes irán en el 2 y el 3 al Congreso por detrás de Carmen González Guinda. La dirección autonómica ha marcado que deben esperar. Como mucho, hasta el lunes.