La Universidad de León organiza las IV Jornadas de Puertas Abiertas Online hasta el 21 de abril

La Universidad de León ha programado hasta el 21 de abril unas Jornadas de Puertas Abiertas Online y entre los días 11 y 13 de abril se ofrecerán charlas informativas sobre todo lo que ofrece la ULE al futuro estudiante en los campus de León y Ponferrada, las pruebas de la EBAU y proceso de matrícula y movilidad internacional. Además durante esos tres días se realizarán presentaciones de todos los grados que se ofertan en los trece centros universitarios de la ULE.

Hablamos de esas jornadas en Cope León con María Dolores Alonso-Cortés Fradejas, Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad de León.

Listado de charlas informativas:

¿Por qué estudiar en la Universidad de León?

11/4/2023 | 16:30

¿Quieres saber más sobre nuestros Grados?

11/4/2023 | 17:30

¿Quieres saber más sobre nuestros Grados?

11/4/2023 | 17:30

¿Quieres saber más sobre nuestros Grados?

11/4/2023 | 17:30

¿Quieres saber más sobre nuestros Grados?

11/4/2023 | 18:30

¿Quieres saber más sobre nuestros Grados?

11/4/2023 | 18:30

¿Quieres saber más sobre nuestros Grados?

11/4/2023 | 18:30

EBAU, ¡todo controlado!

12/4/2023 | 16:00

¿Qué tengo que hacer para matricularme en la Universidad de León?

12/4/2023 | 16:45

¿Quieres saber más sobre nuestros Grados?

12/4/2023 | 17:30

Conoce los Grados de la Facultad de Filosofía y Letras

12/4/2023 | 17:30

¿Quieres saber más sobre nuestros Grados?

12/4/2023 | 17:30

¿Quieres saber más sobre nuestros Grados?

12/4/2023 | 17:30

¿Quieres saber más sobre nuestros Grados?

12/4/2023 | 18:30

¿Quieres saber más sobre nuestros Grados?

12/4/2023 | 18:30

¿Quieres saber más sobre nuestros Grados?

12/4/2023 | 18:30

Why study at Universidad de León?

13/4/2023 | 16:00

We are Unileon, are you ready to join us?

13/4/2023 | 16:30

Unileon, tu puerta al mundo

13/4/2023 | 17:00