Soluciona los problemas cotidianos de tu mascota con León Adiestra

Hoy en Cope nos acercamos a León Adiestra- Marina Dog para hablar de los problemas cotidianos que se presentan al tener un perro.

Marina Martín explica que esos problemas tienen que ver con los famosos tirones de correa durante los paseos, posesión con la comida o los juguetes, territorialidad en exceso y el miedo.

Para empezar si hablamos de los tirones de correa y las dificultades de manejo que surgen durante los paseos, hay que decir que es un problema muy común. Ocurre como algunas otras conductas con el perro y es que damos por hecho que tiene que saber caminar con correa de forma correcta pero la realidad es que prácticamente sigue siendo un ejercicio más que generalmente hay que enseñar para que el perro asocie una orden cuando queramos que vaya a nuestro ritmo y a nuestro lado igual que le asociamos la palabra VEN cuando queremos llamarle y que venga. Una manera de enseñar a caminar de forma correcta al perro es enseñar el ejercicio JUNTO, es decir, a pasear sin tirar ante distintas distracciones y en cualquier lugar. Los que estéis interesados en aprender cómo asociar las órdenes podéis escuchar el programa anterior donde hablamos de ello.

En resumen, elegiremos una palabra para la orden, por ejemplo JUNTO e iremos llamando su atención hacia nosotros colocando el premio a la altura de la pierna para que el perro lo busque y mantenga la posición. El objetivo es que cada vez que decimos la palabra clave el perro nos mire y vaya a nuestro ritmo. Si el perro se queda parado y no quiere caminar lo mejor es dar pequeños toques de correa hacia nosotros mientras lo animamos a venir en lugar de tirar de él y empujarlo. Si el perro se adelanta podemos decir NO para corregir y volver a llamar su atención hasta que vuelva a la posición deseada. Premiaremos sólo los aciertos. El resultado es que el perro nos mira cada vez que oye la orden JUNTO porque sabe que recibirá un premio, juego o caricias. Una vez tenemos esta parte hay que ir eliminando la comida de forma progresiva e ir asentando el ejercicio.

Martín recuerda que en el primer programa emitido en Cope explicamos qué es la etología y qué trabajo desempeña un etólogo, por eso aborda el problema del miedo en los perros, cómo poder prevenirlo y cómo tratarlo, que es exactamente lo que los etólogos hacen con los diferentes problemas de conducta. En primer lugar, como con cualquier otro problema, hay que hacer una evaluación, testear al perro y diseñar un tratamiento. Podemos detectar con facilidad que un perro es miedoso si le vemos con la cola entre las patas con la cabeza y las orejas bajas y agazapado, por ejemplo pero hay veces que tenemos un perro reactivo, es decir, reacciona ante algún estímulo con rapidez y que puede parecer agresivo y la causa también puede ser es el miedo. Un perro puede tener miedo por diferentes causas: falta de socialización con humanos, perros o el ambiente, malas experiencias, separación temprana de la madre y saber esto facilita el diseño de un tratamiento específico para cada perro y problemática.

Marina plantea una serie de consejos si tenemos un perro con miedo:

-Hay que evitar consolar y abrazar al perro cuando está teniendo un episodio de miedo. El perro percibe nuestro consuelo como un premio por lo que reforzamos su inseguridad. Muchas veces es mejor ignorar ese comportamiento haciendo ver al animal que no hay ningún peligro cerca y por eso nos mantenemos serenos.

-Si el perro se esconde debajo de la cama o detrás de nosotros lo ideal es sacarlo de esa zona de confort.

-Por tanto, si nuestro perro tiene miedo a otros perros evitaremos que estos le lleguen a agobiar y comenzaremos a socializar con perros de energía baja y que respeten los espacios del perro inseguro. Es fácil equivocarse en estas situaciones por lo que se recomiendo acudir a un profesional para ello. Podríamos sino caer en el error de agobiar en exceso a nuestro perro, crear un conflicto y agravar aún más el problema.

-Nos ayudaremos de la obediencia cuando trabajemos el miedo, así el perro podrá comenzar a controlar sus propios movimientos y energía.

-Pedir posturas naturales de calma como el SENTADO o el TUMBADO nos va ayudar a que el perro esté pendiente de responder a la orden y empiece a tolerar lo que antes le causaba malestar.

-Y por último, debemos familiarizar y exponer al perro a la situación de conflicto de manera progresiva sin forzar nunca al animal para que así vaya cogiendo confianza y aprenda a gestionar sus propias emociones.

Se puede prevenir que un perro tenga miedo o sea inseguro y sobre todo vamos a tener en cuenta dos períodos determinantes en el desarrollo de un perro: el primero es la edad de acogida, el cachorro debe estar con la madre y la camada hasta al menos los dos meses y medio para recibir los primeros aprendizajes. El segundo es la socialización que ocurre entre los tres y cuatro meses de edad y cuando el perro debe familiarizarse con todos los ruidos, situaciones y ambientes con los que se va a encontrar en su vida cotidiana. El programa que se emitió el día 20 de septiembre se dedicó a hablar del cachorro y se comentan este y otros temas con detalle, podéis encontrarlo en la web de cope León.

Respecto a si el perro es posesivo o territorial, antes de nada hay que aclarar los términos ya que a veces se confunden. Un perro es posesivo si por ejemplo nos enseña los dientes cuando le voy a quitar comida o un juguete y es territorial si lo hace cuando nos acercamos a su cama o al lugar donde él esté aunque este sea nuestro sofá de casa. Cuando nos encontramos en esta situación tenemos un perro que no tiene claro quién es el líder y por tanto asume un papel que no le corresponde, el de defender lo que considera suyo. Hay que hacer entender al animal que no es correcto, hay que corregir y sobre todo hay que reestablecer esa jerarquía perdida o inexistente. Un ejercicio para corregir la posesión con los juguetes es enseñar la orden DAME o SUELTA cuando este está jugando con el juguete. Si es posesivo con la comida hay que enseñarle a sentarse frente a la comida y comer cuando se le indique. Sin embargo, si es territorial con su cama podemos enseñarle a subir y bajar de ella cuando le demos la orden y pedirle que se mantenga sentado mientras la manipulamos en su presencia. Lo más normal es que el perro se levante para reclamar lo que cree que es suyo a lo que responderemos corrigiendo, es decir, volviéndole a sentar mientras le decimos NO o la palabra elegida para las correcciones.

En MARINA DOG ofrecen servicios de guardería y alojamiento canino y es un lugar destinado al disfrute de las mascotas donde tenemos dos salones de juego, jardín y una habitación para cada perro. La atención es personalizada y los dueños reciben durante el día fotografías y vídeos de su mascota. En el instagram MARINA DOG LEON se pueden ver a los inquilinos que reciben a diario.

Y en LEÓN ADIESTRA ofrecen asesoramiento sobre etología y adiestramiento canino. Dan las pautas claves para educar a cachorros y perros adultos o para eliminar conductas no deseadas. Se realizan cursos, seminarios y actividades de diferente temática a los que se puede apuntar cualquier interesado. Por ejemplo tienen la matrícula abierta para un curso dedicado a la educación de cachorros entre 3 y 8 meses. Infórmate en www.leonadiestra.com o llamando al 648-097-400.