El Phytocyst bicapa de Drasanvi es tu aliado perfecto para evitar y tratar la cistitis recurrente

Algunos estudios indican que el verano es la época del año en la que se producen más infecciones urinarias, también llamadas cistitis. El calor y la humedad pueden ser las causantes de esta infección más frecuente en mujeres, aunque ellos, tampoco se salvan.

Marta Alonso, miembro del departamento técnico de Drasanvi, da a conocer en Cope León qué hábitos y alimentos debemos incluir en nuestras rutinas para evitar este problema.

La cistitis es una infección que se debe a que las bacterias, como la E.coli, que es una de las más comunes, entran en la uretra y ascienden hasta la vejiga. Posteriormente, se produce una respuesta inflamatoria en la mucosa y, aunque, la infección se concentra principalmente en la vejiga, puede extenderse y alcanzar los riñones.

En la mayoría de las ocasiones, el cuerpo es capaz de deshacerse de estas bacterias a través de la orina, sin embargo, las bacterias pueden adherirse a la pared de la uretra o vejiga y multiplicarse rápidamente.

Los principales síntomas de la cistitis son el dolor y escozor al orinar; ganas de orinar muchas veces, pero poca cantidad; puede aparecer, incluso un poco de sangre en la orina o tener un color turbio. También es común la picazón en las zonas íntimas, escalofríos y fiebre, así como estar más irritable de lo normal.

La cistitis puede volverse recurrente si aparece 2 veces en los últimos 6 meses o 3 veces en el último año.

Marta explica que las mujeres tienen más probabilidades de tener infecciones del tracto urinario por varios motivos. Uno de ellos responde a cuestiones anatómicas: la uretra femenina es más corta que la masculina. En promedio, puede llegar a medir unos cuatro centímetros de largo, frente a los 20 de la masculina. Por otro lado, las hormonas sexuales femeninas influyen también en las secreciones vaginales que afectan la capacidad de las bacterias para sobrevivir. Esto hace que sean más susceptibles a las infecciones en momentos determinados, como durante ciertas etapas del ciclo menstrual, el embarazo, la menopausia.

El tratamiento natural que nos ofrece Drasanvi para combatir la cistitis es el Phytocyst bicapa, un complemento alimenticio compuesto de extracto seco de arándano rojo, Vitamina C, ácido fólico, probióticos y prebióticos, que ayudan a equilibrar la flora intestinal, impidiendo la entrada de patógenos.

Además, contiene D-Manosa, que es un azúcar simple que el cuerpo no absorbe, de ahí que sea apto para diabéticos, y es muy útil para prevenir y tratar la cistitis porque bloquea el crecimiento y unión de las bacterias en el tracto urinario sin crear resistencia. Si no hay unión, no hay infección.

Se trata de un tratamiento puntual y también preventivo.Tiene una doble acción sobre las bacterias, sobre todo para evitar la cistitis recurrente. Cuando tenemos infección podemos tomar 2 comprimidos al día, cada 12 horas y durante 7 días. Se recomienda ingerir 1 comprimido a media mañana y otro una hora antes de acostarse. Transcurrido ese tiempo, si queremos evitar las infecciones recurrentes, podemos reducir la toma a un comprimido antes de acostarnos, porque durante la noche pasamos mucho tiempo sin ir al baño y es cuando mayor efecto provoca.

Es recomendable a partir de 8 años. Además, también hay un formato líquido que puede resultar más cómodo para los niños.

Reducir el consumo de azúcares, cuidar nuestra higiene cuando vamos al baño, evitar permanecer mucho tiempo con el bañador húmedo o beber agua con frecuencia, son los principales consejos que se suman a los beneficios de Phytocyst bicapa para evitar y tratar la cistitis este verano. Si quieren conseguir este producto, ya pueden hacerlo en farmacias, parafarmacias, herbolarios o en El Espacio Drasanvi de El Corte Inglés de León.

