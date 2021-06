José María Manuel García-Osuna Rodríguez presenta su sexto libro "El rey Ramiro II "El Grande" de León"

José María Manuel García-Osuna Rodríguez presenta en Cope León su sexto libro, dedicado en esta ocasión al monarca leonés y europeo más importante de la primera mitad del siglo X: Ramiro II. Su fuerza, su poder, su magisterio imperial y su idiosincrasia aureolan toda su vida. No estaba destinado a ser monarca primigenio, ya que era el tercer hijo del rey Ordoño II.

Ramiro II “el Grande” o “el Invicto” [c. 900-REY-EMPERADOR o MAGNUS BASILEUS DE LEÓN, entre 931 y, León, enero de 951]. Llamado por sus enemigos sarracenos como “el Diablo” por su ferocidad, valentía, y energía, se dirige a la capital regia donde captura a su hermano y lo encierra en la prisión de León; luego captura a sus tres primos en las Asturias de Oviedo; y las propiedades de estos parientes le serán entregadas al fidelísimo conde Gutierre Osóriz.

En el año 932 el ya rey Ramiro II de León ordena que los cuatro sublevados sean cegados por alta traición y, a posteriori, llevados hasta el monasterio de Ruiforco de Torío, donde los cuatro prisioneros permanecerán hasta su muerte. Alfonso IV fallecerá en agosto de 933.

Por consiguiente, de esta forma tan abrupta, pero acorde al durísimo derecho medieval, accederá al trono imperial leonés, uno de los más grandes de todos los monarcas hispanos de la historia, Ramiro II “el Grande” de León; denominado por los cronistas cristianos como ‘Magnus Basileus’, y por sus enemigos musulmanes como ‘el tirano o el diablo’.

Sus enemigos le temen y le respetan, alaban su ética, sobre todo cuando devuelve a Abd Al-Rahman III, tras la gran batalla de Simancas-Alhandega (1-6 de agosto de 939), la conflagración bélica por antonomasia de todo el Alto Medioevo, su Corán de plata y su cota de mallas de hilos de oro, que había perdido en dicha batalla.

Ramiro II el Grande se casará dos veces, la primera con su prima-carnal condesa Adosinda Gutiérrez [910-REINA DE LEÓN, entre 923-933; fallecería en 941], con la que engendrará a su primogénito Ordoño III [c. 925-REY DE LEÓN entre 951 y, Zamora, año 956], pero será repudiada por la ley canónica de parentesco próximo (eran primos-carnales); y luego con la bellísima infanta pamplonesa Urraca Sánchez [siglo X-REINA DE LEÓN entre 932 y, León, 23 de junio de 956], hija de los reyes de Pamplona y de Nájera Sancho I Garcés el Grande y Toda Aznárez [2 de enero de 876-REINA DE PAMPLONA Y DE NÁJERA, hasta 15 de octubre de 958. Era tía carnal de Abderramán III], “EGO SANCIUS REX CUM TUTA REGINA”; con la que engendrará a Sancho I “el Craso” [c. 935-REY DE LEÓN entre 956 y 958; y entre 960 y, Castrelo de Miño, 15-noviembre y 19 de diciembre de 966]. Envenenado por una manzana o pera que le regaló el conde Gonzalo Menéndez: “Gundisaluus, qui dux erat (…) veneni pocula illi in pomo duxit”, quien por causas crípticas de la paternidad responsable será su hijo predilecto (llamado “prenda o deleite del rey”), y al que rodeará de un enorme afecto.

No se puede escribir sobre el Magnus Basileus legionense sin referirse a su eximia hija Elvira Ramírez, nacida en el año 937 y fallecida en el 982. Profesaría en el monasterio de San Salvador de Palat de Rey. Tendrá relevancia durante el gobierno de su hermano Sancho I “el Gordo” de León, y actuará como regente de su sobrino Ramiro III de León [961-REY DE LEÓN entre 966 y, Destriana, 26 de junio de 985]. La abadesa favorecerá la influencia y la inmigración procedentes del reino bascón de Pamplona.

Por otro lado, la capacidad de trabajo del rey Ramiro II “el Grande” de León es de tal calibre, que se le puede aplicar el mismo rasgo característico que subraya el fenotipo de su padre, Ordoño II, de “no sabía descansar” o “labori nescius cederé”.

A pesar de su idiosincrasia muy temperamental, el emperador leonés es un ser humano de una profunda religiosidad, tal como escribe, el 21 de febrero de 934, en un documento confirmatorio de los privilegios previos otorgados a la iglesia compostelana: “De qué modo el amor de Dios y de su apóstol me abrasa el pecho, es preciso pregonarlo a plena voz ante todo el pueblo católico”.

Esta es la descripción contemporánea, realizada sobre el físico y lo moral en el califa Abd Al-Rahman III Al-Nasir: “Era atractivo, de piel blanca, pelo rubio rojizo y ojos azules obscuros, corpulento y relativamente bajo, tenía las piernas cortas. Se teñía de negro la barba, para parecer más árabe. Cortés, benévolo, generoso, inteligente, perspicaz, con abundantes escrúpulos morales, inclinado a los excesos de la bebida alcohólica y crudelísimo con sus enemigos”.

Este libro presente es el tercero realizado por Jose María Manuel sobre ese fabuloso rey de León, tras la obra maestra de Justiniano Rodríguez Fernández, realizada en 1997 y la documentada novela-histórica de 2019 de Arturo García Aragón.

