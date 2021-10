El grupo tributo bROTHERS iN bAND homenajea a Dire Straits mañana viernes en el Auditorio

La programación del Auditorio Ciudad de León no olvida la música en directo y apuesta mañana viernes, 15 de octubre, por la presencia de uno de los grupos tributo más reconocidos en nuestro país, bROTHERS iN bAND, cuyos componentes llevan recreando el repertorio de la banda británica Dire Straits desde el año 2008, ofreciendo distintos espectáculos con gran éxito.

En esta ocasión presentarán, a las 20:30 horas, ‘Alchemy Re-Live’, una ambiciosa y cuidada producción que traslada al público el genial e irrepetible directo que la formación capitaneada por Mark Knopfler grabó en el Hammersmith Odeon de Londres en 1983, dentro de la gira de su cuarto álbum ‘Love over Gold’. Un disco doble en vivo que se convirtió en un imprescindible de la historia del rock y que el grupo tributo ha querido homenajear con motivo de su trigésimo quinto aniversario, recreando su repertorio y atmósfera.

Reconocida internacionalmente como la mejor banda homenaje a Dire Straits, Brothers iN bAND, con la voz y guitarra de Angelo Fumarola al frente, interpretarán una colección de temas de unas dos horas de duración en la que no faltarán ‘Romeo and Juliet’, ‘Twisting by the Pool’ o la popular ‘Sultans of Swing’, canción del debut homónimo de Dire Straits que se convirtió en uno de los grandes éxitos del grupo a nivel internacional.

El precio de las entradas para disfrutar de este concierto es de 36 euros (más gastos de distribución), pudiendo adquirirse en las plataformas de venta online www.vayaentradas.com y www.marcaentradas.com