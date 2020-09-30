Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
95.3 FM y 1.215 OM
Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:32
-CONTAGIOS COVID-19. NUEVOS BROTES EN LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD DE ARMUNIA Y TORENO.MEDIDAS RESTRICTIVAS AYUNTAMIENTOS
-PLENO EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. PLAN DE COOPERACIÓN JUNTAS VECINALES Y SUBVENCIONES PARA COMPRAR PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN
-PRESENTACIÓN DE NUEVOS UNIFORMES DE LA POLICÍA LOCAL DE LEÓN. OBRAS PEATONALIZACIÓN DE ORDOÑO II.
-INICIO DEL PROCESO DEL PLAN ESPECIAL PARA EL CONJUNTO HISTÓRICO DE LOS BARRIOS DE SALAS-CRÓNICA DE JACOBO CASAS
-CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN Y LA UNED
-CONCENTRACIÓN DEL MUNDO DE LA CULTURA Y LOS EVENTOS EN PONFERRADA
-DEPORTES CON CARLOS GARCÍA
En directo 3