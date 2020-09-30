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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:32

    -CONTAGIOS COVID-19. NUEVOS BROTES EN LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD DE ARMUNIA Y TORENO.MEDIDAS RESTRICTIVAS AYUNTAMIENTOS

    -PLENO EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. PLAN DE COOPERACIÓN JUNTAS VECINALES Y SUBVENCIONES PARA COMPRAR PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN

    -PRESENTACIÓN DE NUEVOS UNIFORMES DE LA POLICÍA LOCAL DE LEÓN. OBRAS PEATONALIZACIÓN DE ORDOÑO II.

    -INICIO DEL PROCESO DEL PLAN ESPECIAL PARA EL CONJUNTO HISTÓRICO DE LOS BARRIOS DE SALAS-CRÓNICA DE JACOBO CASAS

    -CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN Y LA UNED

    -CONCENTRACIÓN DEL MUNDO DE LA CULTURA Y LOS EVENTOS EN PONFERRADA

    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA

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