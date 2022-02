“Entre Nosotras Especial Elecciones”: Luis Mariano Santos, candidato de la UPL a las Cortes de Castilla y León

“Entre Nosotras Especial Elecciones” recibe hoy en el estudio de Cope León a Luis Mariano Santos, candidato de la UPL a las Cortes de Castilla y León por la provincia de León.

Para el cabeza de lista del partido leonesista, este es el momento de conseguir unos grandes resultados en las elecciones autonómicas del domingo 13 de febrero.

Las duras críticas de partidos como PP y Vox, indican, a juicio de Luis Mariano Santos, “que vamos por el buen camino, porque esos ataques continuos sobre todo del señor Suárez Quiñones, presentan un escenario de desequilibrio total del PP probablemente temiendo que sus resultados no sean como preveían en un principio”. Por extensión se está atacando a todos los leoneses. Y respecto a calificativos como “vividor” lanzados por Ortega Smith durante un acto de campaña, Santos opina que si presentar más de 300 enmiendas y Proposiciones No de Ley en las Cortes de Castilla y León durante dos años y medio es lo que hace “el vividor”, entonces Vox, que no ha presentado ninguna PNL ni tiene un programa para estas elecciones, “¿esos son los trabajadores?”.

Respecto a la autonomía de la Región Leonesa, Luis Mariano pide a los votantes que hagan una reflexión y que valoren la política desarrollada en la Comunidad durante 35 años. Pone como ejemplo la despoblación. León, Zamora y Salamanca han perdido 178.000 habitantes mientras que Valladolid y Segovia han ganado población.

Nuestro propio autogobierno propiciaría el fortalecimiento de la provincia, y ante las declaraciones de otros partidos sobre la imposibilidad de lograr la autonomía, Santos apunta que con voluntad política se conseguiría modificar del estatuto de autonomía y promulgar una ley orgánica estatal que permitiría cambiar este modelo territorial.

El candidato leonesista subraya que votar a UPL es útil porque logrando el número de procuradores adecuado, se incidiría activamente sobre el gobierno regional como ya hicieron en los años finales del mandato del presidente Juan Vicente Herrera.

Por otra parte durante esta campaña, Santos ha percibido en la gente de los distintos núcleos poblacionales que han visitado, simpatía y cariño, “algo muy satisfactorio para alguien que ha vivido varias campañas electorales”, y es muy optimista respecto a los resultados que el partido obtendrá el 13 F en comarcas como el Bierzo y en las provincias de Salamanca y Zamora.

Dentro del programa electoral UPL, Luis Mariano recalca que León tiene una posición estratégica muy importante y que se debe potenciar ese nicho logístico y enlazar con los puertos gallegos y asturianos. La Plataforma intermodal de Torneros es la clave del desarrollo económico de la provincia y por otro lado, propiciar el desarrollo industrial, sobre todo en las cabeceras de comarca, conllevaría la generación de pequeña y mediana empresa, frenando la despoblación.