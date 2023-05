Drasanvi te ayuda a conseguir un peso saludable y equilibrado con suplementos como la Slimina o el Chitosan

A falta de mes y medio para que comience el verano, es momento de pensar en eliminar los kilos de más y afrontar una nueva "operación biquini". Tras consultar con un nutricionista que nos asesore sobre nuestras necesidades, también debemos prestar especial atención a aquellos ingredientes naturales, plantas o suplementos alimenticios que pueden ayudarnos a conseguir nuestro objetivo con mayor eficacia.

Para hablarnos sobre algunos de estos aliados, hoy en Cope León contamos con la colaboración de Miguel Fernández, formador técnico y comercial de la compañía leonesa Drasanvi, líder en el sector de los complementos alimenticios, cosmética ecológica y alimentación bio.

Según Miguel, el principal factor que hace tan difícil deshacernos de los kilos de más es la retención de líquidos. Hasta que no eliminamos esas toxinas y nos "deshinchamos", no notamos esa bajada de peso. Por no hablar de que también puede provocar otros daños colaterales como la mala circulación, hinchazón de piernas, cansancio y fatiga…

La retención de líquidos no es una enfermedad, sino que es un exceso del agua que se acumula en los tejidos del cuerpo procedente de los vasos sanguíneos, lo que provoca la hinchazón en cualquier parte del cuerpo y un consiguiente aumento de peso por exceso de grasa corporal. Se trata de un síntoma derivado o producido por ciertas posturas, cuando estamos mucho tiempo sentados, no bebemos la suficiente agua o abusamos de la sal. También, puede aparecer en periodos menstruales, ser consecuencia de otras enfermedades o, incluso, un efecto secundario de la ingesta de algunos fármacos. Ante la falta de agua nuestro organismo retiene la que tiene por si no le llega más y esto impide que se ‘limpie’ con la frecuencia necesaria y se eliminen las toxinas perjudiciales.

En Drasanvi comercializan distintos tipos de sumplementos para combatir este problema. La empresa leonesa cuenta con una amplia variedad de suplementos destinados a este fin, por ello siempre es bueno, primero, conocer cuáles son nuestras necesidades para optar por el más adecuado.

Por ejemplo, uno de los productos estrella por su efecto diurético es la Slimina, que combina ingredientes como L-Carnitina, Té Verde, alcachofa, ácido fólico o cola de caballo. Todos ellos con funciones drenantes para facilitar la salida de los líquidos sobrantes que se almacenan en nuestro cuerpo y restablecen el equilibrio del organismo. La Slimina está disponible en formato líquido y es recomendable tomar unos 20 ml al día, siempre, en ayunas o diluirlos en una botella de agua, de un litro y medio, más o menos, y beberla a lo largo del día en el trabajo, por la calle, en casa… Es un modo de aumentar, también, nuestra ingesta de agua.

Para la quema de grasas Miguel apunta que lo importante es conocer nuestros hábitos para saber qué producto puede ser más efectivo. No es igual hablar de una persona activa, que debería elegir un suplemento que duplique esa quema de calorías tras el ejercicio, como puede ser la L-Carnitina, o alguien con una vida sedentaria o ingesta de comidas más pesadas para los que sería recomendable el Chitosan o Mango Africano, por ejemplo.

No obstante, uno de los suplementos más populares por su fórmula son las cetonas de frambuesa. Las cetonas son compuestos aromáticos presentes en las frambuesas rojas que actúan sobre el metabolismo basal apoyando el proceso de termogénesis. Completan su acción el mango africano, L-Carnitina, el té verde o el cromo, que destaca por su intervención en el metabolismo de la glucosa para aportar energía. Se deben tomar dos comprimidos, uno antes del desayuno y otro antes de la comida. También se puede comprar en formato líquido

Otra gran preocupación cuando se acerca el verano es la celulitis. Miguel nos recomienda el Cellblock, que contiene piña, fumaria, diente de león o centella asiática, ingredientes que nos ayudan a evitar que las toxinas se acumulen en las células adipocíticas. Actúa como depurativo, activa la circulación y, por lo tanto, hace que las toxinas salgan más fácilmente hasta el sistema linfático y no provoque la conocida celulitis. En este caso son cápsulas que se deben tomar con las principales comidas.

Cabe recordar que Drasanvi cuenta con un servicio de Health Coach en el Espacio Drasanvi de El Corte Inglés totalmente gratuito y en el que resuelven cualquier tipo de duda de la mano del equipo de nutricionistas de la marca leonesa. Además señalar que todo los suplementos de Drasanvi están disponibles en multitud de herboristerías, farmacias, parafarmacias o plataformas online.