La contaminación acústica está cada vez más presente en nuestro día a día. Conoce el caso de Celia Gutiérrez

Celia Gutiérrez sufre contaminación acústica desde hace 25 años. Hoy en Cope León nos cuenta su caso y explica que después de múltiples denuncias, se siente impotente ante esta situación que ya le ha causado trastornos físicos y psicológicos.

Celia vive en un edificio de 14 viviendas en Cistierna, que en proyecto tenían tres calderas eléctricas para trabajadores de Iberdrola y 11 de gasóleo insonorizadas. Con posterioridad, esos tres pisos se vendieron y los nuevos propietarios instalaron calderas de gasóleo, sin insonorizar, y empezaron los ruidos y la pesadilla que la ha perturbado durante estos años. La primera caldera se colocó en 1998, la segunda en 2007 y la última en 2017, triplicándose los problemas.

Tras dos mediciones de los ruidos en su domicilio, una por técnicos del SAM de la Diputación, en junio de 2021, se demostró que Celia está soportando 11 y 15 dBA por encima de los valores permitidos, y la segunda en febrero de 2023 por técnicos de la Universidad de León, que de nuevo pusieron en evidencia la superación de los niveles legales. La tercera caldera no se pudo medir ya que la propietaria, a pesar de la Orden Judicial, se negó a arrancar la caldera, y el Ayuntamiento, a pesar de los resultados, aparcó el problema y ni siquiera ha solicitado una medición de la caldera que quedo pendiente .

El 15 de marzo Celia volvió a interponer una denuncia en el ayutamiento de Cistierna, pero como en ocasiones anteriores, desde 2019, nadie ha tomado medidas al respecto y ni se han dignado a contestar sus escritos.

Con esta situación Celia no puede descansar ni conciliar el sueño, situación que con el tiempo esta minando su salud física y psíquica. En este momento se encuentra en tratamiento de salud mental para tratar la ansiedad y para conciliar el sueño, y le han realizado una valoración psicológica pericial para valorar su estado.

En cuanto a mis relaciones personales/familiares se está aislando, cualquier cosa que le digan provoca una discusión que, en condiciones normales, no tendría ninguna importancia . A Celia le cuesta concentrarse y no pone atención, al punto que no se siente segura para conducir ni se concentra en la lectura que le ayudaba a evadirse de la situación .

Celia aclara en Cope León que no se trata de un problema de la comunidad, si no de tres vecinos que han cambiado unas calderas que no están insonorizadas y que no son aptas para comunidades y que están provocando esa contaminación acústica. Ellos alegan fallos estructurales en el edificio y ante esta "difamación", tampoco el ayuntamiento ha enviado a los técnicos municipales a revisar el edificio en busca de esos fallos.