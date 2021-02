Miguel Angel Cercas, asesor de Renta 4 Banco, habla en Cope de las bitcoins y las criptomonedas

Hoy en Cope dedicamos parte del programa local a hablar de las bitcoins y de las criptomonedas. Para ello contactamos con Miguel Angel Cercas, asesor de inversiones de Renta 4 Banco.

Miguel Angel nos cuenta que recientemente se ha traducido al castellano un libro de Shliler, premio nobel de economía, que habla de las narrativas virales que influyen en la economía ("Narrativas económicas: Cómo las fake news y las historias virales afectan la marcha de la economía") y señala en primer lugar al Bitcoin.

En lo que llevamos de año el bitcoin ha subido el 55%, el ether el 136% y el ripple el 120%. Además, que Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos, haya realizado una inversión de 1.247 millones de euros, genera en muchos ahorradores confianza. Muy pocos inversores saben cómo funcionan realmente las criptomonedas y por qué oscilan tanto de precio, pero, como dice Shiller, cuadran en varias narrativas que le animan a estar ahí.

Sin embargo, desde diferentes organismos nos ponen sobre aviso. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya comentó que el bitcoin “no es una divisa real” y el Subgobernador del Banco Central de Canadá, Tim Lane, habla de “obsesión especulativa”. La semana pasada, la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, advirtió de cinco alertas sobre el bitcoin para prevenir a los ahorradores y que se suman a las que ya han hecho desde el Banco de España y la CNMV:

La primera hace referencia a que no hay un emisor reconocible y por tanto no existe supervisión ni capacidad de sanción si se producen excesos. El bitcoin está desregulado y no entra en la categoría de instrumento financiero ni en el de medio de pago.

La segunda alarma es que existe riesgo de impago y de perder lo invertido. Es una divisa que carece de valor intrínseco, de cobertura legal y de respaldo institucional. “Carece de un marco legal que proporcione garantías y niveles de protección similares a los de los productos financieros regulados y supervisados”.

En tercer lugar está el peligro de actividades ilegales: el bitcoin es anónimo y carece de trazabilidad. Un porcentaje “relevante” de las transacciones con bitcoins están involucradas en actividades ilegales, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La cuarta alarma es la especulación: la falta de conocimientos de algunos ahorradores hace que no sean aptos para este tipo de activo tan especulativo.

Y quinta, los riesgos de estabilidad financiera: ya el BCE ha avisado de que la generalización del uso de estos activos podría provocar “efectos indeseados en el funcionamiento del sistema monetario europeo”.

La CNMV ha publicado una guía de “Información de interés para el inversor” sobre “Cinco aspectos que debe conocer sobre las criptomonedas”. Miguel Angel nos aconseja que le echemos un vistazo: “En este tipo de inversiones existe un alto riesgo de pérdida o fraude”.