La Asociación Activos y Felices se suma a la campaña de conciliación “Los niños no se cuidan solos”

La Asociación Activos y Felices se suma a la campaña de conciliación organizada por el Club de las Malasmadres bajo el lema “Los niños no se cuidan solos”y denuncia que de nuevo son los abuelos los que tienen que cuidar a sus nietos en caso de cuarentena. En Cope león hablamos con Belén Arén sobre las características de esta campaña.

En pleno azote de la sexta ola, el 'Club de Malasmadres' ha rescatado su campaña por la conciliación bajo el lema 'Los niños no se cuidan solos', con la que pretenden presionar al Ejecutivo para que se reconozcan las bajas laborales para progenitores de menores que se encuentran contagiados de Covid o en cuarentena. La petición registrada en la plataforma 'Change.org' se acerca a las 300.000 firmas.

El año pasado la vuelta al cole del 2020 estuvo llena de incertidumbre y temor, sobre todo para las personas mayores, debido al miedo causado por la pandemia del coronavirus. Este año, las vacunas han hecho que se espere un regreso a las aulas más normal, siempre tomando las precauciones necesarias. Pero cuando un niño tiene que estar en cuarentena, desde Activos y Felices denuncian que el Gobierno continúa desoyendo las peticiones de la familia en materia de conciliación y de nuevo la carga recae sobre los abuelos.

“Las familias no somos prioridad en esta sociedad, nunca lo hemos sido y mucho menos los abuelos y las personas mayores, desde Activos y Felices nos negamos a que las únicas soluciones sean la renuncia de la mujer a su actividad laboral o el abuso de las personas mayores siendo personal de riesgo” manifiesta la presidenta de Activos y Felices.

La vuelta al trabajo de los padres y el atípico comienzo de las clases ha complicado la conciliación para muchas familias, que han tenido que recurrir nuevamente a los abuelos y abuelas, a pesar de ser uno de los grupos más desfavorecidos del coronavirus.

La Asociación asegura que el Plan Me Cuida "ha resultado totalmente ineficaz porque, en la mayoría de los casos, la empresa no acepta la solicitud de adaptación de jornada y está obligando a la mujer a entrar en una pelea imposible de sostener. La reducción de jornada de la que tanto presume el Gobierno (recordemos que se permitía una hasta del 100%, que no es otra cosa que una excedencia) no es asumible para muchísimas familias si conlleva pérdida salarial, obligando a entrar en acción a los abuelos."

Desde Activos y Felices nos suman a la iniciativa del 'Club de Malasmadres'” y solicitan a todos los leoneses que colaboren en la firma de esta petición para hacer que el gobierno tome decisiones con sentido común teniendo a los mayores y la familia como principal foco de atención.





SOBRE ACTIVOS Y FELICES





Activos y Felices es una asociación leonesa de ámbito de actuación nacional, sin ánimo de lucro, formada por usuarios, profesionales y voluntarios que pelean día a día por una sociedad mejor y más justa . La entidad está especializada en la atención a las personas mayores, el fomento de hábitos de vida saludables, la Alta Sensibilidad, accesibilidad como un derecho vital, educación en positivo o haciendo proyectos de vida para personas con discapacidad intelectual.