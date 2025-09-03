Antimio de Arriba (León) se prepara para la II edición del Trail solidario 'Antimio con la ELA'

El pequeño municipio de Antimio de Arriba, en la provincia de León, volverá a convertirse este domingo, 7 de septiembre, en un punto de encuentro donde el deporte se mezcla con la solidaridad. La localidad acoge la segunda edición del Trail 'Antimio con la ELA', una cita que no solo reta a los corredores, sino que también invita a caminar por una buena causa.

Después del gran éxito de la primera edición, en la que participaron más de 600 corredores y senderistas y se lograron recaudar cerca de 10.000 euros para la Asociación ELACyL, este año el evento crece y amplía su objetivo solidario: parte de la recaudación se destinará también a la Asociación Esclerosis Múltiple León, reforzando así el compromiso con la visibilidad y el apoyo a quienes conviven con estas enfermedades. Un programa para todos los niveles

El Trail 'Antimio con la ELA' está diseñado para que nadie se quede fuera. Habrá propuestas tanto para deportistas experimentados como para familias y vecinos que deseen colaborar:

-Trail competitivo de 12,8 km, pensado para corredores que buscan un desafío exigente.

-Marcha popular de 5,6 km, para quienes prefieren disfrutar del recorrido de forma tranquila

-Carrera de bomberos por equipos, que dará un toque espectacular y emotivo a la jornada.

-Marcha protagonista de 1 km, enfocada especialmente en niños y personas afectadas por la ELA, auténticos protagonistas de la cita

Las salidas se realizarán de forma escalonada entre las 11:00 y las 13:30 horas. Y para quienes no puedan desplazarse hasta Antimio, existe la posibilidad de sumarse mediante el Dorsal Cero, con aportaciones solidarias desde 10,60 euros.

Más que una carrera, un mensaje

El lema elegido para esta segunda edición es claro y emotivo: “Lo que hacemos en nuestra vida resuena en la eternidad”. Con esa filosofía, la prueba se convierte en mucho más que un evento deportivo. Es un espacio para crear comunidad, generar conciencia y llevar esperanza a quienes luchan día a día contra la ELA y la Esclerosis Múltiple.

El domingo, Antimio de Arriba volverá a demostrar que correr, caminar o simplemente participar puede ser un acto de generosidad capaz de dejar huella.