Agosto sorprende en bolsa: máximos históricos y cautela en tecnológicas

Agosto ha cerrado con resultados sorprendentes en los mercados financieros, según Juan Pablo García Valadés, asesor de inversiones de Renta 4 Banco. El S&P 500 encadenó su cuarto mes consecutivo al alza, superando los 6.500 puntos y logrando una ganancia cercana al 2%. Sin embargo, la última sesión del mes dejó caídas en el Nasdaq, especialmente por la debilidad de Nvidia.

Nvidia y la cautela en tecnológicas

La compañía, considerada un motor de la inteligencia artificial, presentó resultados con ingresos y beneficios creciendo más del 50% respecto al año anterior, pero su acción cayó ante la cautela de los inversores. El mercado teme una moderación en el gasto en IA y existen dudas sobre las ventas a China, afectadas por la política internacional.

Rotación hacia otros sectores

En agosto, las grandes tecnológicas mostraron un desempeño más flojo: el Nasdaq subió apenas un 0,8%, mientras que el Russell 2000 avanzó un 7%. Empresas como Meta, Tesla y Nvidia corrigieron, mientras Alphabet y Apple tuvieron mejor comportamiento, reflejando una rotación hacia compañías de menor capitalización.

Europa con contrastes

En Europa, el panorama fue heterogéneo. El Ibex 35 cerró con una subida del 3,7%, mientras que el DAX alemán y el CAC francés terminaron en negativo. El Eurostoxx apenas avanzó un 0,6%, afectado por la incertidumbre política en Francia y la moción de censura al primer ministro.

Excesos y burbujas

García Valadés advierte sobre señales de exceso en los mercados, con el regreso de meme stocks, SPACs y criptomonedas con fundamentos débiles. Incluso bitcoin y ether, tras fuertes subidas, han empezado a corregir, lo que podría reflejar un regreso al realismo entre los inversores.

Expectativas para septiembre

Históricamente, septiembre es un mes complicado para la bolsa. Se esperan riesgos de corrección debido al enfriamiento del consumo, empleo y márgenes empresariales. A medio plazo, el panorama sigue siendo constructivo, con mercados capaces de adaptarse pese a los desafíos.

