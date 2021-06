Morala: “El alcalde vive en una realidad paralela, sus beneficios fiscales son insuficientes”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha considerado a través de una nota de prensa que el total de las medidas fiscales “es claramente insuficiente”. “Las rebajas fiscales son exiguas, sobre todo porque desde que está Olegario Ramón la presión fiscal ha subido en Ponferrada en el peor escenario económico y social posible. Ha recaudado más para gastar peor. Y si ahora baja es porque le ha hecho mella la sensación en la calle de que su equipo de gobierno es un sacacuartos”.

Ha remarcado que “estas medidas no llegan suficientemente a los destinatarios, llegan poco a las empresas y nada a los ciudadanos”. “El alcalde ni siquiera lo hace bien cuando, forzado por la oposición, da un paso en la buena dirección, que es rebajar su insostenible presión fiscal, porque se queda muy corto atendiendo a las necesidades del municipio”.

“Llevado por el triunfalismo y por su autoindulgente valoración de la primera mitad del mandato, el alcalde prosigue su visión de una Ponferrada utópica que solo existe en las revistas socialistas y en su mente”. “Los ciudadanos, los autónomos, las pequeñas empresas, los negocios locales viven otra realidad mucho más dura. Y su percepción de la realidad es mucho más realista, desgraciadamente para el municipio. Cuando se dice, como el alcalde, que las cosas van razonablemente bien, no se perciben las dificultades reales y resulta inexplicable que no haya más actividad económica y que no se recupere más el empleo. Si se quitara la venda política de los ojos vería lo que la gente de Ponferrada sufre de verdad. Y se afanaría por arreglar algunas cosas que ahora parecen no preocuparle”.

Además, Morala ha resaltado que “estas medidas son, por su cortedad, un insulto político a la inteligencia de los contribuyentes del municipio y mantienen el ataque socialista a los bolsillos de los ponferradinos”. “Los beneficios tenían que ser en varios casos simples exenciones, como hemos pedido reiteradamente. Lo demás busca una vez más el titular de un día y cuando se echan cuentas del verdadero impacto de la medida en la economía de la ciudad, es claramente exiguo”.