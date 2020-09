La Junta de Castilla y León implanta la herramienta ‘Albergues LoT’ de la AMCS

La Consejería de Cultura y Turismo, a través de su secretaría general, contribuye con 22 dispositivos de ‘Albergues LoT ’ al nuevo proyecto interterritorial impulsado por la Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS) y que permitirá por primera vez conocer en el Camino de Santiago cuántas plazas libres quedan en sus albergues en tiempo real. Otorgar la información suficiente para que los peregrinos no se queden sin cama o se distribuyan de forma proporcionada por el territorio sin incidencias en relación a la ocupación, ha sido el objetivo por el cual la AMCS ha desarrollado la tecnología y los gobiernos regionales de Navarra, Aragón, La Rioja, la Junta de Castilla y León y la Asociación Gallega de Albergues Privados (Agalber) lo han respaldado para implantarlo en todo el territorio del Camino.

La directora general de Turismo de la Junta de Castilla y León, María Estrella Torrecilla, ha tildado el proyecto de “muy ambicioso” y ha informado que en su comunidad se instalarán 22 dispositivos de ‘Albergue LoT’ en las provincias de Burgos, Palencia y León y ha agradecido la muestra de coordinación entre las comunidades.

La presentación ha tenido lugar en el Palacio del Condestable de Pamplona y ha tomado parte de la misma, además de la directora general de Turismo de Castilla y León, el alcalde de la ciudad anfitriona y vicepresidente de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, Enrique Maya; el alcalde de Logroño y presidente de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, Pablo Hermoso de Mendoza y la directora general de Turismo del Gobierno de Navarra, Maitena Ezkutari.

Setenta albergues contarán a partir del 10 de septiembre con esta herramienta, si bien se trata de una red inicial de partida, explicó Hermoso de Mendoza, y que podrá ampliarse en un futuro. El número de dispositivos a colocar, por tanto, supone que existirá un albergue con información de plazas disponibles cada 15 kilómetros de media en las cinco comunidades autónomas.

La información de disponibilidad, será gratuita, abierta, libre y universal para todos aquellos que lo deseen. Cualquier peregrino podrá consultar la disponibilidad de plazas en una dirección Web habilitada expresamente (https://albergueslot.appcamino.com/), en la aplicación de la AMCS (APP Camino) y en cualquier página Web que lo solicite entre las que se incluirán las de las diferentes comunidades autónomas y la de Agalber. Además, cualquier aplicación móvil del Camino que lo desee también podrá integrar de forma gratuita en su sistema esta información previa solicitud de alta a la AMCS que habilitará los medios técnicos.

El funcionamiento del mecanismo no es una centralita de reservas, si no que los albergues irán restando las plazas disponibles según vayan haciendo el registro de entrada los peregrinos y toda esa información se ofrecerá de forma unificada. “La reserva de habitaciones o camas es un sistema que siempre ha sido bastante ajeno al Camino, un peregrino puede decidir variar su número de kilómetros por diversas razones durante su peregrinaje que, no debemos olvidar, realiza fundamentalmente andando, es por eso, que este sistema que les permite tener más información a la hora de asegurarse cobijo, es tan importante”, indicó la directora general de Turismo de la Junta de Castilla y León.

PRIORITARIO CONOCER LA OCUPACIÓN PARA MANTENER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIAS

Este proyecto, pensado inicialmente para que comenzara en 2021, Año Santo Jacobeo, se ha adelantado a este año debido a la crisis sanitaria que ha marcado las nuevas normas de seguridad entre las que se encuentran la reducción de aforos y el mantenimiento de las distancias de seguridad. En estos momentos la manera en la que se realiza la peregrinación ha cambiado y han aparecido nuevos protocolos para atender a quienes la hacen. La necesidad de conocer el grado de ocupación se ha convertido en prioritaria para cumplir con la reglamentación establecida y para que el peregrino pueda realizar la ruta con un mayor grado de seguridad y menor incertidumbre. La nueva herramienta le permitirá aumentar la información sobre esta parte del viaje dándole mayor comodidad y confianza.

“La protección del Camino no solo incluye la preservación de los valores que fundamentan la Ruta y la preservación de su trazado trazado físico. Si no que está alcanzar altas cotas de seguridad en el itinerario y trasmitir un mensaje de la seguridad del Camino en estos y todos los tiempos”, subrayó la Directora General de Turismo.

EJEMPLOS DE NUEVAS MEDIDAS EN LOS ALBERGUES

La Asociación de Municipios del Camino de Santiago, previamente a la publicación de la herramienta, ha venido trabajando estos últimos meses para crear los protocolos sanitarios que luego pudieran utilizar todos los albergues de todos los caminos a Santiago que los necesitasen.

Reducción de los aforos en torno al 50 y 70 por ciento de sus plazas, la intensificación de medidas de limpieza y la supresión casi generalizada de cocinas y espacios comunes son algunas de las medidas aplicadas por los albergues del Camino de Santiago. suprimido el uso de la cocina, entre otras medidas.

ASOCIACIÓN FORMADA POR 104 MUNICIPIOS

la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, que impulsa el desarrollo del Camino Francés en su conjunto, fue constituida en 2015 y Pamplona se incorporó a ella en 2018. Cuenta con 104 municipios. Entre ellos se encuentran los de las dos puertas de entrada en la península, Valcarlos-Roncesvalles y Canfranc, y capitales como Logroño, León y Burgos, además de Ponferrada, Astorga, Nájera, Estella, Puente La Reina, Jaca, Santo Domingo de la Calzada o Carrión de los Condes. Suponen más de dos tercios del total de los municipios del Camino Francés.

La Asociación tiene como fines establecer relaciones de cooperación entre todos los municipios por los que discurre el Camino de Santiago, de cara a la protección y promoción de la ruta jacobea. Además, fomenta la promoción de proyectos de interés común como es el caso de la nueva herramienta. Con el ánimo de fomentar las relaciones con el sector privado ha puesto en funcionamiento un foro de empresas, cuya sede está en Astorga. También se ha constituido un comité científico, ubicado en Logroño, para adecuar las acciones de la asociación al rigor académico, científico y cultural que requieren las actuaciones en el Camino de Santiago. Además, ha puesto en marcha una mesa técnica interinstitucional con el fin de reunir a técnicos de las administraciones autonómicas, provinciales y locales de los diferentes territorios.