Este sábado tendrá lugar la primera edición española de Soapbox Science en Ponferrada

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) organiza este fin de semana la primera edición de Soapbox Science en España, un evento gratuito de divulgación científica a través de charlas cortas, que busca llevar la ciencia a la calle para acercar proyectos científicos al ciudadano de a pie. El objetivo es que el público pueda disfrutar y aprender sobre avances científicos, a la vez que se genera un debate sobre los conceptos y conocimientos expuestos.

Ponferrada acoge esta primera edición con las charlas de once científicas españolas, agrupadas en cuatro temáticas diferentes que ocuparán cuatro puestos distintos en los jardines del museo.

Por un lado, encontraremos el puesto de ‘Energía y Sociedad’, en el que tendrán lugar las charlas de tres investigadoras, Ruth Diego, Paula Ramos y Ana Muñoz; las dos primeras procedentes de Ciuden y la última perteneciente al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat). Las materias de exposición y debate en este caso versarán sobre tres temáticas diversas, la primera de ellas es el hidrógeno verde y el almacenamiento de energía, en el caso de la charla a cargo de Ruth. Por su parte, Paula mostrará la presencia de la química en nuestro día a día y, por último, Ana planteará una reflexión sobre cómo se piensa en la ciencia.

El siguiente puesto está denominado ‘Biociencias’, y contará con la presencia de Ana Belén Yuste, del IES Consaburum, Marina Villacampa, del University College de Dublín y Etelvina Núñez, de la Universidad de León. Las temáticas de sus charlas harán referencia a ‘Soluciones sostenibles para centros educativos’, ‘Inteligencia Artificial para descubrir antibióticos’ y ‘Bichos contra bichos’, respectivamente.

El tercero de los puestos abarcará temáticas relacionadas con ‘Astrofísica y Geociencias’, con charlas sobre ondas gravitacionales, sobre si hay vida más allá de la Tierra, y cómo se vería un volcán bajo las lentes de un microscopio. En este caso, las encargadas de ilustrar a la audiencia son Irene Abril, de origen berciano, que actualmente pertenece a la Universidad de Cambridge, Fuen Cañadas del centro de Astrobiología (CAB-CSIC-INTA) y Olaya Dorado, GEO3BCN-CSIC, respectivamente.

El cuarto puesto de esta primera edición de Soapbox Science en España, está dedicado a la ‘Innovación en Computación’, y cuenta con dos ponentes Sara García, perteneciente al Centro Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y Marta Vázquez, también residente en el Bierzo y personal de Intecca-Uned. Sara hablará sobre hackers y Marta desvelará los entresijos de desarrollar una aplicación de móvil sostenible.

Las charlas, de una duración aproximada de quince minutos cada una, tendrán lugar de manera simultánea, dejando después un espacio para el debate y la resolución de dudas con las investigadoras. Se trata de una actividad abierta y dinámica, en un entorno donde el público podrá moverse libremente de puesto en puesto e interactuar con las ponentes.

En esta edición de 2023, la primera en España, participan además otros 34 países, entre ellos Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Alemania, Irlanda, Nigeria, Portugal, Sudáfrica, España, Suecia, Tanzania, Reino Unido y Estados Unidos.

Esta plataforma de divulgación científica internacional fue fundada en Londres en 2011 por las investigadoras Nathalie Pettorelli (Institute of Zoology, Zoological Society of London) y Seirian Sumner (Centre for Biodiversity and Environment Research, UCL).

Más de 1.000 ponentes han participado en Soapbox Science desde su comienzo y más de 150.000 personas han asistido a sus eventos, con un 85% de valoraciones positivas. Asimismo, más de un tercio de los asistentes afirman que han aumentado su conocimiento sobre mujeres en la ciencia.

Este evento forma parte de una iniciativa internacional de Soapbox Science, cuyo objetivo es llevar la ciencia a la gente y desafiar los estereotipos de género en las carreras de ciencia.