TIEMPO PASCUAL

Si la Pascua de la Antigua Alianza celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto, nuestra Pascua, celebra la Resurrección de Cristo y nuestra redención. La Eucaristía es la celebración más importante de esta Pascua. Los días del tiempo Pascual son también los días en los que los apóstoles van aceptando que Jesús realmente resucitó. Las pruebas de estas dudas las tenemos en que ya el propio Domingo de Pascua, dos discípulos huyen de Jerusalén para refugiarse en Emaús. Jesús los alcanza y habla con ellos durante el trayecto; al partir el pan reconocerán que el viajero es Jesús.

… “Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan, y lo bendijo, y partiendo lo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron" (Lucas 24, 13-35).

También el apóstol Tomás, unos días más tarde, sigue sin aceptar la resurrección, se niega a creer sin haber visto, pero cuando se encuentra con Jesús, lo reconoce por su Señor y Dios. Para nosotros, lo importante es la respuesta de Jesús: “¿Porqué me has visto has creído?” “Dichosos los que crean sin haber visto” (Juan 20, 24-29). Esto es, nosotros.

Los discípulos pueden comprobar que quien se les aparece es Jesús. En un principio piensan que se trata de un fantasma. Jesús come con ellos para que se convenzan de que no es un fantasma, sino un hombre celestial, con propiedades que no tenía.

Este tiempo Pascual es el momento de vivir las consecuencias de la Pascua, pues así como participamos de la muerte de Cristo por el Bautismo, también participamos de Resurrección, porque el hombre no es un ser para la muerte.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado