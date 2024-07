La Universidad de León convertirá al Campus del Bierzo es uno "singular" impulsando la investigación

La Universidad de León pretende convertir al Campus del Bierzo en uno “singular” impulsando la investigación y atrayendo más estudiantes de la rama de la ingeniería.

Así lo dijo la rectora, Nuria González, en su primera visita a la comarca desde que tomó posesión de su nuevo cargo. González explicó que presentarán al Ministerio de Educación un nuevo plan de estudios para la titulación de Geomática con la idea de atraer más estudiantes de ingeniería “que está flojo” ya que el Campus del Bierzo destaca, especialmente, por la rama de la salud. “Hemos hecho un nuevo plan para intentar impulsar esa rama, pero ya se implantaría de cara al curso 2025-2026. Además queremos dar un impulso a la investigación y su transferencia al territorio. Es una prioridad para este campus. Queremos convertirlo en un campus singular”, explicó la rectora.

Por otro lado, la rectora espera inaugurar la residencia universitaria ‘La Tebaida’ de Ponferrada en septiembre. Ahora están en marcha las licitaciones para los servicios de cocina y comedor y se está amueblando todo el espacio. “Tenemos a muchos estudiantes interesados pero es verdad que la preinscripción se cierra este jueves y hasta que no sepan si están admitidos o no no cierran la residencia”, añadió.

Por último recordó que siguen trabajando para conseguir la llegada de la titulación de Medicina a la Universidad de León. En este sentido González aclaró que, de momento, no quieren dar prioridad a ninguno de los campus para la posible implantación de estos estudios. “Lo que queremos es el sí de la Junta. Luego ya se verá”, aclaró.

La rectora inició su visita en el Ayuntamiento de Ponferrada, donde mantuvo un encuentro con el alcalde, Marco Morala. El regidor aseguró que el municipio “tiene plena predisposición" a trabajar “codo con codo” con la universidad para que el Campus del Bierzo crezca.

La visita al Bierzo también llevó a la rectora al Consejo Comarcal del Bierzo para reunirse con su presidente, Olegario Ramón, y aprovechó su estancia en la comarca para renovar el convenio de colaboración con la Universidad de Elche, con la que desde hace años se celebra un curso de verano sobre la salud en el Camino de Santiago, con prácticas de alumnos de numerosas especialidades de Ciencias de la Salud en el albergue de peregrinos de Ponferrada. Este año participan 60 estudiantes.