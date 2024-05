"A todas las madres"

Las primeras celebraciones del Día de la Madre de las que tenemos conocimiento se remontana la antigua Grecia, donde se rendía honores a Rhea, madre de Zeus, Poseidón, Hades, Hestia y Hera. Los romanos adoptaron esta celebración de los griegos, la denominaron Hilaria. Tenía lugar el 15 de marzoen honor a Cibeles, la divinidad frigia. En Egipto se honraba a la diosa Isis, considerada la madre de los faraones.

Los católicos transformamos estas celebraciones para honrar a la Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Hasta 1965, se celebró en España el dedicado a la maternidad el 8 de diciembre, coincidiendo con la fiesta de la Inmaculada Concepción. Actualmente, se celebra el primer domingo de mayo, un mes de marcada tradición Mariana. El triunfo de la vida, que significa la primavera, es uno de los motivos por los que se considera mayo, el mes de la Virgen, Madre de Jesús y Madre de la Vida.

El Día de la Madre, como lo conocemos hoy, fue creado por Julia Ward en 1870, decidió organizar una manifestación pacífica y una celebración a la que invitó a todas aquellas madres que resultaron víctimas de la Guerra de Secesión. Anna Reeves, recogió el testigo de su antecesora e intentó dotar de oficialidad este día. Su iniciativa no fue en vano, ya que en 1910 el presidente Wilson convirtió este día en una gran celebración con carácter oficial y de hecho, si no existiera este día dedicado a la madre, habría que inventarlo, aunque a decir verdad, se me antoja difícil agradecer la suave caricia, el beso que cura el rasponazo en la rodilla, la mano buena que guía nuestros pasos, la confianza ciega, el sacrificio, la dulzura, la renuncia, la alegría por nuestros éxitos y el consuelo ante nuestros fracasos, la fortaleza, las noches en vela, la generosidad infinita, las confidencias, el tirón de orejas cariñoso porque enseñan, corrigen y felicitan como nadie sabe hacerlo, con el corazón. Ellas son, ese Siempre que no falla nunca, porque así es el amor incondicional, da sin esperar nada a cambio.

Desde COPE Bierzo, felicitar a todas las madres en su día y en especial a la mía. ¡Gracias mamá, por tanto!





Silvia Rodríguez, colaboradora de COPE Bierzo

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’. Todo ello en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

También es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.

