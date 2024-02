El sector del campo del Bierzo también en pie de guerra

El sector de campo está en pie de guerra y así se ha podido comprobar en los últimos días en diferentes puntos de nuestra comunidad autónoma, Castilla y León. El Bierzo, no será una excepción y los agricultores bercianos también alzaran la voz.

Así nos lo ha contado Dani Franco, presidente de la Asociación Berciana de Agricultores, en los micrófonos de COPE. “Nos sentimos abandonados por la situación que esta viviendo el sector. Las críticas a nuestros productos por parte de otros países me dan mucha rabia. Son muy injustos con nosotros.

Ha afirmado que “la agricultura debe ser la base de todo país”. “Cuando el sistema agrario no funcione va a haber un problema Tener que importar todo desde fuera van a tener coste muy alto”, ha remarcado Franco.

“Queremos que no nos pulan a impuestos ya que los costes son elevados. Todo ha subido los fertilizantes, la mano de obra, los seguros, el gasoil etc. No estamos llorando porque somos la base de todo de la cadena. Somos los que ponemos los productos en los supermercados. No nos sentimos valorados, pero no queremos pedir limosnas”.

Además, Franco ha dicho que “a nivel personal estará el día 23 en la manifestación que va a tener lugar en León y van a ser muchos los bercianos que van a asistir. En el Bierzo de está promoviendo algún otro acto y ahí estaremos los agricultores bercianos. En el Bierzo el sector agrario es el único que ha tirado del carro y el único que no se ha bajado y que ha seguido funcionando y peleando por este tan desangrado Bierzo”.

“Hay que animar a todos los agricultores del Bierzo a que acudan a la manifestación de León el día 23 de febrero y que estén pendientes de lo que se pueda hacer aquí en nuestra comarca en los próximos días”, ha concluido Dani Franco.

Audio