Se rompió la racha en Valencia

La racha positiva de resultados de CB Bembibre PMD se acabó este fin de semana en La Fuente de San Luis. Después de igualar la mejor dinámica en la categoría de cinco triunfos en seis jornadas y de tres triunfos consecutivos, la escuadra del Bierzo Alto se vio superada (65-49) por Valencia Basket en un duelo más equilibrado de lo que reflejó el marcador final. El juego físico y de contacto de las de Rubén Burgos condenó a un cuadro bembibrense que tuvo opciones de llevarse el choque sobre todo hasta el descanso.

La segunda mitad, sin embargo, dio la impresión de que se le hizo larga al cuadro berciano, que no supo, no pudo o no se le permitió elevar su nivel físico en un ambiente de los que engrandecen la Liga DÍA y el baloncesto femenino. La afición local, sin duda, fue la sexta jugadora para llevar en volandas a su equipo y para crear una atmósfera que pareció ser decisiva en un encuentro que no varió la situación clasificatoria de un conjunto berciano que mantiene tres triunfos de ventaja sobre los puestos de descenso al inicio de la fase más exigente de la temporada.

CB Bembibre PDM se queda undécima posición de la clasificación con siete victorias y 13 derrotas. El próximo fin de semana, las bercianas viajan a la complicada cancha salmantina del Perfumerías Avenida. Cabe recordar que las charras están en el coliderato de la clasificación.

La ficha del partido:

VALENCIA BASKET 65: Anna Gómez (8), Abalde (6), Tirera (14), María Pina (9), Jori Davis (0) –QUINTETO INICIAL- Moore (12), Garí (2), Díaz (0), Cotano (0), Bettencourt (6) y Brown (8). Entrenador: Rubén Burgos.

CB BEMBIBRE PDM 49: Vicky Llorente (10), Laura Herrera (0), Heleen Nauwelaers (10), Roselis Silva (2), Julia Gladkova (9) –QUINTETO INICIAL- Melita Emanuel-Carr (1), Alejandra Quirante (6) y Courtney Range (11). Entrenador: Pepe Vázquez.

ÁRBITROS: Francisco José Zafra Guerra, Vicente Martínez Silla y Nicolás Murillo Khon.

PARCIALES: 15-11, 29-30, 47-39, 65-49.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 20ª jornada de la Liga DÍA celebrado en el polideportivo La Fonteta de Valencia.