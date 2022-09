La Ponferradina se ve superada ante un Sporting más efectivo (1-3)

La Deportiva Ponferradina se ha visto superada ante un Sporting de Gijón más efectivo, (1-3), en la cuarta jornada de LaLiga SmartBank, en casa, en el estadio El Toralín. Los goles de los asturianos fueron conseguidos por Juan Otero, en el minuto 19, José Gragera, en el 24, y Zarfino, en el 90+4. El tanto berciano fue transformado por Agus Medina, en el 71.

De esta manera, los blanquiazules siguen con 6 puntos en la tabla clasificatoria tras las primeras cuatro jornadas de liga.

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, presentó un once inicial con Amir en portería, en defensa apostó por Paris Adot, Pascanu, Diéguez y Moi Delgado. En el centro campo puso en liza a Aldair, Agus Medina, Nwakali y José Naranjo, el ataque fue para Edu Espiau y Derik Lacerda como delantero centro. Hubo dos novedades en la alineación, la de Aldair en el interior izquierdo y Edu Espiau en ataque, respecto a la jornada anterior donde los bercianos perdieron, (1-0), en tierras vascas, ante el Eibar.





MINUTO A MINUTO





La Ponferradina disputará el próximo partido de liga el domingo, 11 de septiembre a las 18.30 horas de nuevo en casa, en el estadio El Toralín, ante el Real Zaragoza.

FICHA DEL PARTIDO

1-Ponferradina: Amir, Paris Adot, Pascanu, Diéguez, Moi Delgado (Lakakiu, min. 80), Aldair (Heri Tavares, min. 46), Agus Medina (Erik Morán, min. 80), Nwakali, José Naranjo, Edu Espiau (Hugo Vallejo, min. 46) y Derik Lacerda (Raúl Arias, min. 90+3). Entrenador- José Gomes.

3-Sporting de Gijón: Mariño, Guille Rosas, Insua, Izquierdoz, Cote (Diego Sánchez, min. 89), Juan Otero (Aitor García, min. 75), Pedro Díaz, José Gragera, Dani Queipo (Pol Valentín, min. 84), Zarfino y Djuka (Milovanovic, min. 84).

Goles: 0-1 min. 19 Juan Otero, 0-2 min. 24 José Gragera, 1-2 Agus Medina, 1-3 min. 90+4 Zarfino.

Árbitro: Iván Caparrós Hernández (Colegio Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Edu Espiau (min. 5), Heri Tavares (min. 62) José Gomes (min. 70), Nwakali (min. 77), Diéguez (min. 86) y Lakaku (min. 90). Robertone (min. 11), Babic (45+2) Jon Pérez Bolo (min. 56) y Zalazar (90+7).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio El Toralín de Ponferrada (8.058 espectadores, de ellos 1.000 del Sporting de Gijón).

FOTOS: LALIGA





















VÍDEO RESUMEN DEL PARTIDO

RUEDA DE PRENSA POSTPARTIDO