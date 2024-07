El monasterio de Santa María de Carracedo vuelve al siglo XI con Dinamia Teatro

El monasterio de Santa María de Carracedo, en el municipio berciano de Carracedelo, volverá a “poblarse” de monjes, abades y personajes del reino de León gracias a las visitas teatralizadas organizadas por la entidad que lo gestiona, el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial, y que correrán a cargo de la compañía Dinamia Teatro.

Esta serie de representaciones, diseñadas específicamente para el monasterio, sitúan al espectador en pleno siglo XI, una época de la Historia en la que el cenobio no pasaba por su mejor momento. “No obstante, en ese momento ocurrirá algo que cambiará el rumbo de su Historia -explica Miguel Ángel Fernández, director de Dinamia Teatro-. Un monje llamado fray Emerio, con los ensueños y visiones que comienza a experimentar, guiará a los visitantes por las distintas estancias de este precioso monasterio con el fin de dar a conocer su pasado y la gran importancia que tuvo en su momento. Y así, en el transcurso de estas funciones conoceremos a otros personajes como fray Simón, la infanta-reina doña Sancha de León o el abad Florencio. En definitiva, una visita que ayudará a los espectadores a entender la historia de nuestra tierra de una forma muy entretenida, pues no olvidemos que el teatro tiene la capacidad de hace vivir y sentir nuestro patrimonio a través de las emociones”.

Dinamia es una compañía ya experta en este tipo de representaciones. Sus miembros han llevado a cabo un exhaustivo trabajo de documentación y de escritura de guion, para lograr armonizar lo lúdico de un espectáculo ameno y divertido con la necesaria verosimilitud histórica, de este modo, los espectadores se encontrarán con personajes ficticios y reales recorriendo espacios tan sugestivos como el famoso Mirador de la Reina, el refectorio o el gran claustro principal. El guion y la dirección de este espectáculo son obra de Tatyana Galán.

Las representaciones comenzaron el 22 de junio y continúan los días 19 y 27 de julio, 2 de agosto, y 7 y 22 de septiembre, en dos pases, a las 17.30 y a las 19.00 horas excepto el 22 de septiembre, que serán a las 11.00 y a las 12.30. Estas funciones son aptas para un público familiar y es necesario estar en el lugar, como mínimo, quince minutos antes del inicio de cada una de ellas. También es necesario realizar la correspondiente reserva a través del teléfono 987 546969 (en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, de martes a domingo) y adquirir la entrada de visita al monasterio en el mismo monumento. Toda la información está en dinamiateatro.com.

Dinamia Teatro

Dinamia Teatro es una compañía profesional que lleva nueve años dedicada a desarrollar diferentes experiencias teatrales con el fin de potenciar el desarrollo cultural como motor de transformación personal y social. Su sueño es contribuir a lograr una sociedad más justa en la que la cultura tenga un papel fundamental como elemento vertebrador. En sus espectáculos y en otras visitas teatralizadas llevadas a cabo en distintos escenarios de la comarca, el grupo promueve valores de igualdad y diversidad, así como de integración y cercanía, y de respeto al medio ambiente. Una defensa a ultranza del “valor educativo del teatro” hecha desde el Bierzo y con mirada universal.

Monasterio de Santa María de Carracedo

Fundado en el año 990 por el rey de León Bermudo II, el monasterio de Santa María de Carracedo perteneció a las órdenes benedictina y cisterciense, y llegó a convertirse en una gran abadía con autoridad jurisdiccional sobre una decena de monasterios benedictinos en el resto del reino de León, Galicia y Asturias. Con elementos románicos, cistercienses y protogóticos correspondientes a los siglos XII y XIII, actualmente cuenta con horario estable y guía (la entrada es gratuita todos los domingos), y hace dos años la Diputación Provincial promovió una gran restauración en el recinto, con cargo al 1,5% cultural, que ascendió a un total de 1,2 millones de euros.