Marta Peñín desvela en el Museo del Bierzo (León) la historia jamás contada de lo que hay detrás de un desfile de moda

El Museo del Bierzo de Ponferrada, en la provincia de León, acoge la exposición backstage de la fotógrafa ponferradina Marta Peñín. La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 16 de enero, se compone de más de 30 imágenes capturadas durante la primera Semana de la Moda de la ciudad, celebrada el pasado mes de marzo. Peñín, que se dedicó a la publicidad hasta 2019, decidió en ese momento armarse de valor para dedicarse a lo que realmente le gustaba: la fotografía.

La historia que nadie ve

La exposición nació de la "mera casualidad", cuando una amiga invitó a Peñín al evento dos semanas antes de su celebración para ayudar a "mostrar el talento que tenemos en El Bierzo". Una vez allí, se dio cuenta de la narrativa oculta que existía. "La gente cree que la historia y que el evento empezaba cuando una modelo cruza la pasarela, pero en realidad, donde yo estaba es donde estaba empezando toda la historia y creí conveniente mostrarlo al mundo", ha explicado la artista.

Atraída por el lado oculto de la moda, la fotógrafa encontró en el backstage una oportunidad única. "Soy de las personas que me gusta encontrar la belleza donde casi nadie cree que la hay", confiesa. Para ella, ese "caos ordenado" y "todo lo que es imperfecto a segundos de volverse perfecto" fue la ocasión de contar una historia que, aunque todo el mundo imagina, nadie llega a ver.

Una exposición inmersiva

Esta muestra va más allá de la fotografía convencional al incluir elementos que permiten al visitante "meterte de verdad en el backstage". La sala acoge objetos como rulos, cepillos y secadores, como si las modelos acabaran de salir, e incluso algunos de los vestidos que aparecen en las imágenes. La pieza clave, según Peñín, es un vídeo con un audio donde se la oye pensar mientras dispara su cámara, creando una experiencia totalmente inmersiva.

Para capturar estos momentos, la artista se valió de su "cámara e intuición", evitando los posados para buscar lo "improvisado, lo real, lo auténtico". Su método consiste en fundirse con el entorno para encontrar la historia. "Una buena fotografía es aquella que cuenta una historia, que te puedes imaginar lo que ha pasado antes, durante o después", asegura Peñín, que recientemente explicaba su visión a alumnos de bachiller del IES Gil y Carrasco.





Un orgullo berciano

La fotógrafa describe el trabajo durante la Semana de la Moda como "muy fácil", ya que al ser todos nuevos, "todo era auténtico". Se sintió especialmente orgullosa del talento local y del trabajo en equipo: "Me di cuenta y me sentí superorgullosa de cómo todos estábamos remando a una, de cómo los bercianos trabajamos y del talento que de verdad tenemos aquí". Además, ha destacado que el entorno del Castillo de los Templarios ayudó a que el evento fuera "único".

El objetivo de la exposición es que cada visitante salga con su propia idea de lo que es un backstage. Por ello, las fotos se presentan en blanco y negro y sin un orden cronológico, para que "cada uno le diera el color que considere" y pueda construir su propia historia. Para Peñín, exponer en el museo más importante de su ciudad natal es un "sueño hecho realidad".

Antes de que la muestra cierre sus puertas el 16 de enero, la artista ha organizado visitas guiadas y talleres a partir del 27 de diciembre. De cara al futuro, Marta Peñín ya trabaja en nuevos proyectos vinculados a su tierra, como uno sobre su pueblo, Pombriego, y otro sobre la Noche de los Templarios, reafirmando su compromiso por "mostrar lo que tenemos aquí".

Cartel de la exposición de Marta Peñín en Ponferrada (León)

¿Quién es Marta Peñín?

Marta Peñin nació en Ponferrada, ciudad a la que sigue profundamente vinculada. Aunque reside en Madrid, regresa con frecuencia al Bierzo, donde aún viven sus padres y donde se encuentran sus raíces personales y creativas.

A los 17 años se trasladó a Madrid para estudiar Comunicación Audiovisual, tras haber cursado Ciencias Puras en el colegio San Ignacio. Una vez finalizada su formación, inició su carrera profesional en el sector de la comunicación, trabajando en la agencia de medios HAVAS, donde desarrolló su trayectoria hasta el año 2019.

Ese año marcó un punto de inflexión en su vida. Tras convertirse en madre por segunda vez, decidió dar un giro radical y dejar el mundo corporativo para dedicarse por completo a lo que realmente le apasiona: la fotografía. Para Marta, la fotografía es mucho más que una profesión; es un refugio, un lenguaje propio y un espacio al que siempre vuelve cuando necesita recomponerse. A lo largo de los años, la fotografía ha sido, en muchas ocasiones, una forma de salvación.

Su trabajo ha ido evolucionando hacia una mirada cada vez más profunda y emocional, centrada en el valor del recuerdo y en la capacidad de la imagen para trascender el tiempo. Marta encuentra un sentido especial en aquellas fotografías que, con el paso de los años, se convierten en el único vínculo tangible con personas que ya no están. Contar historias es el eje de su obra y, gracias a su intuición y sensibilidad, logra captar la esencia de cada familia, cada persona y cada evento que fotografía.







