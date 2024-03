Identificadas tres personas en Ponferrada acusadas de una estafa de 7.000 euros

Miembros de la Comisaría de Policía Nacional de Ponferrada, han conseguido identificar a tres personas, como autoras de una estafa por suplantación de identidad y solicitud de dinero para pagos urgentes, de una hija a su padre. La investigación se inició, tras la interposición de una denuncia por parte de un padre, que había recibido varios mensajes de whatsApp, en los que supuestamente su hija le pedía un dinero para ingresar en ciertas cuentas bancarias para pagos urgentes.

Como suele suceder en este tipo de estafas, el primer contacto del estafador, es desde un número de teléfono desconocido para la víctima, en el que se le indicaba que se trataba de un número de teléfono de un amigo o conocido de su hija, y que la misma había estropeado o perdido el suyo, teniendo que utilizar ese para el contacto.

Una vez concretado el engaño, le solicitaron diversos pagos o transferencias urgentes en hasta un total de tres cuentas bancarias distintas, que la misma no podía realizar en ese momento ya que no tenía su teléfono móvil operativo. El padre ha realizado estas transferencias, ante la premura requerida, si bien cuando le han solicitado un cuarto ingreso, ha empezado a sospechar de ello. Tras todo esto, ha intentado contactar con su hija en el número de teléfono de la misma, que le ha contestado normalmente, descubriendo entonces el engaño.

Desenlace de la estafa

En esta ocasión, la víctima ya había realizado un total de tres transferencias por importe cercano a 7.000 euros, las cuales no pudieron ser retrotraídas. No obstante se ha podido localizar e identificar plenamente, a los titulares de la cuentas bancarias utilizadas. No obstante, en la mayoría de estos casos, estas personas, no son los autores intelectuales de la estafa, y son utilizados como intermediarios. Ellos realizan la apertura de la cuenta bancaria, tras recibir instrucciones de un desconocido, que les ofrece una comisión por recibir ese dinero o transferencia en esa cuenta y a su vez entregar, enviar o transferir nuevamente ese dinero a terceros.

El modus operandi de estos delincuentes suele ser recurrente. Al azar, contactan con posibles víctimas y prueban el engaño. Si la victima cae en el mismo, pasan a la siguiente fase de solicitud de dinero o transferencias. En otras ocasiones, no es el azar, ya que a través de las redes sociales, consiguen datos de las posibles víctimas y conocen sus circunstancias, si están de viaje, si viven solos, datos de algún familiar o conocidos comunes, etc. Conocidos estos datos, es muy fácil encauzar las conversaciones en el sentido que estimen conveniente. Se pueden solicitar transferencias, bizums o autorizaciones de retirada en efectivo en cajeros, etc.

Recomendaciones de seguridad

Para no facilitar la actuación del delincuente se recomienda:

Actuar con sentido común; antes de nada, contactar con el teléfono del familiar que supuestamente ha estropeado, perdido o extraviado el mismo.

Avisar inmediatamente a la Policía si se sospecha de algún fraude.

No facilitar datos sensibles, bancarios, económicos e incluso relativos a la seguridad del propio domicilio.

Comprobar, en la medida de lo posible, la existencia de la factura o pago reclamados, luz, agua, avería del vehículo, etc.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ante cualquier mínima sospecha, y la imposibilidad de contactar con el familiar, tratar de contactar con amigos, familiares o conocidos que sepan del paradero y situación del mismo.

Evitar facilitar datos excesivos de desplazamientos, vacaciones o similar en publicaciones de redes sociales.

Y por último, no realizar ningún pago o transferencia, ya que generalmente estos pagos no devengan una urgencia inmediata.