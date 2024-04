Ya está lista la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Ponferrada. El equipo de Gobierno de la capital berciana ha dado a conocer más detalles de ella. Los ciudadanos de Ponferrada podrán seguir accediendo con sus vehículos al centro de la ciudad, a la Zona de Bajas Emisiones, (ZBE), excepto en momentos puntuales de alta contaminación. Además, no habrá multas, como mínimo, hasta diciembre de 2027. Son las líneas maestras de la normativa. La ordenanza se llevará al pleno extraordinario del 14 de mayo.

El alcalde @MoralaMarco y los tenientes de alcalde, Iván Alonso y @LidiaPCoca, explican la ZBE.

Con esta normativa se cumple con las exigencias del Gobierno de España y de Europa y así la ciudad no tendrá que devolver los tres millones de euros concedidos para la adaptación a esta ZBE, proyecto iniciado por el anterior gobierno del PSOE. “Cumplimos con nuestro compromiso de no aplicar la norma del PSOE. No se va a aplicar la Zona de Bajas Emisiones socialista. Y hay dos premisas, que son cumplir con las prescripciones normativas de la Unión Europea y con las necesidades de movilidad y medio ambientales de Ponferrada”, ha remarcado Morala.

“Habrá libertad de acceso para toda clase de vehículos, salvo episodios concretos de contaminación. El régimen sancionador no va a entrar en vigor, como mínimo, hasta diciembre de 2027, cuando ya habrá otro gobierno municipal, que podrá tomar sus propias decisiones”, añadió el regidor ponferradino.

Por su lado, la concejala de Presidencia, Lidia Coca, criticó la anterior normativa redactada por el PSOE. “No estudiaron más allá y en qué se iba a meter en Ponferrada, qué iba a pasar con el centro y con los comerciantes. El gobierno de PP y Coalición por el Bierzo no quiere perjudicar más al comercio del centro. Es lamentable que las obras iniciadas en el anterior mandato hayan dejado zanjas, calles sin asfalto, sin mobiliario y sin aparcamientos. Somos un equipo de Gobierno responsable y hemos cambiado la norma para permitir el acceso al centro y no se perjudique a los comerciantes”. Además, Coca dejó claro que la solicitud de los tres millones de euros para estas obras fue “electoralista”.

Por su parte el teniente de alcalde, el bercianista Iván Alonso, insistió en que esta normativa "cumple con los compromisos y los acuerdos de PP y CxB" y pidió a la oposición que la apoye. “Si no se pondrían en cuestión los tres millones de euros invertidos en la ciudad”, concluyó.

En caso de que no se apruebe la ordenanza, Ponferrada tendrá que devolver a Europa los 3 millones de euros invertidosen diferentes calles de la Zona de Bajas Emisiones.

El Ayuntamiento de Ponferrada decidirá la próxima semana si recurre la sentencia que le condena a pagar 2,5 millones al Santander

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Ponferrada decidirá la próxima semana si recurre la sentencia que le condena a pagar 2,5 millones al Banco Santander por el crédito del Mundial de Ciclismo que se celebró en la capital berciana hace diez años, en 2014. El regidor ponferrada, Marco Morala, ha advertido de que esto compromete obras en infraestructuras y la reforma tributaria.

“En cuanto al fondo no tenemos dudas de que prosperaría, pero no tenemos claro que pase el filtro de la sala de admisión del Tribunal Supremo. La próxima semana nos dirán el resultado de ese estudio.Durante el periodo de gobierno de Gloria Fernández Merayo se provisionaron 2,4 millones de euros y eso está ahí. Pero ese dinero, después de las sucesivas resoluciones judiciales que rechazaron las pretensiones del banco, queríamos invertirlos en varias cosas. Queríamos realizar una reforma tributaria, un plan de infraestructuras y un plan de reactivación económica. y estas tres líneas de actuación se verán comprometidas pero seguiremos trabajando y no vamos a renunciar a ello", ha manifestado.

