Diez altas y once nuevos ingresos por Covid-19 en las últimas horas en el Hospital del Bierzo

Cincuenta y seis pacientes permanecen con Covid-19 en el Hospital del Bierzo de Ponferrada, cuarenta y cinco se encuentran en planta y once en la UCI. Esto llega después de que en las últimas horas se registrasen diez altas y once nuevos ingresos. En el último día no se han producido fallecimientos. La UCI del centro médico de referencia de la comarca está ahora al 79 por ciento de su capacidad.

Cabe señalar que por el hospital de la capital berciana han pasado 1.731 pacientes que han sufrido esta pandemia y 1.435 son los que se han recuperado. Además, 463 personas han fallecido por el coronavirus en el área de salud del Bierzo y Laciana, tras la última actualización que ha realizado la Junta de Castilla y León. De esta manera, de las 463 defunciones, 240 se han registrado en el centro sanitario berciano.

En cuanto a la incidencia acumulada de contagios en Ponferrada está en 2.373 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días. A 14 días, la capital del Bierzo alcanza los 5.583 casos. En la segunda población más importante de la comarca, en Bembibre el índice a una semana se sitúa en 1.837 casos y a dos semanas se encuentra en 4.198 casos.





































