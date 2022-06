DÍA INTERNACIONAL CONTRA LAS DROGAS

Desde 1987, el 26 de junio se celebra el Día Internacional contra el uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Este día reúne a personas, comunidades y organizaciones en todo el mundo para crear conciencia sobre el importante problema que las drogas representan para la sociedad. Por supuesto la percepción de riesgo que se tiene en la actualidad, nada tiene que ver con la que se tenía en la década de los 80, momento en el que se llegó a hablar de la “pandemia de la heroína” y las drogas estaban entre las principales preocupaciones de la sociedad. Pero esto no quiere decir que no representen un problema en la actualidad, porque si lo representan, millones de personas tienen adicción o la tendrán en un futuro próximo, con las graves consecuencias que ello supone para la propia persona (a nivel biológico, psicológico y social), para sus familiares o personas allegadas y para la sociedad en general.

Hoy me gustaría hablar de las adicciones desde otro punto de vista, un punto de vista que no solemos mostrar con mucha frecuencia, pero que está ahí y que quienes tenemos la suerte de trabajar en este ámbito vemos diariamente. Me refiero a la valentía de las personas que llegan a aceptar y reconocer que tienen un problema, porque quitarse la venda y dar un paso al frente no es tarea fácil. Es verdad que muchas veces da la impresión de que “todo les da igual” durante el periodo de consumo o de juego, que “nunca se paran a pensar en lo que hacen”, que “no sienten remordimientos, culpa, etc.” por ello, … , pero la realidad no suele ser esa, una persona con adicción suele sufrir, pero se agarra a justificaciones, a falsas auto promesas, a dirigir la culpa hacia otras personas o situaciones para poder seguir drogándose o jugando, o cada vez que sienten culpa, remordimientos, dolor se evaden con el consumo o juego para que esas emociones cesen. Esta puede ser una visión muy simplista, pero que nos puede servir para acercarnos a una realidad muchas veces desconocida e incomprendida.

Para alguien que no ha tenido contacto con esta problemática puede parecer que es fácil cambiar, pero la realidad es otra, si fuese tan fácil ¿Por qué seguir sufriendo?, ¿por qué hacer daño a las personas que más se quiere? ¿por qué llegar a perderlo todo? Cuando se aprende un atajo que a corto plazo “ofrece algún beneficio” es muy complicado desaprenderlo y coger el camino largo. No podemos negar que las drogas evitan enfrentarse, en un primer momento, por ejemplo al dolor de situaciones complicadas (anestesian momentáneamente), pero a la larga originan que dichas situaciones no se hayan afrontado adecuadamente y sigan ahí, interfiriendo en el día a día. La sociedad nos ha enseñado, que para divertirse hay que consumir (ej. alcohol) y si eso se aprende además a corta edad, después cuesta hacerlo sin esas sustancias que facilitan la desinhibición. Muchos pueden ser los motivos para llevar a cabo dicha conducta, en mujeres suelen estar más relacionados con el afrontamiento de emociones desagradables, en cambio en el caso de los varones, se suelen asociar más a las agradables.

Pero la realidad, es que todos los días miles de personas aprenden a vivir sin drogas y sin juego, todos los días hay muchas personas peleando por dejar la adicción atrás y por llevar la vida con la que suelen llevar años soñando, “una vida libre”. Y lo consiguen, con esfuerzo y constancia, en algunos casos con apoyo de otras personas, en otros ya sin apoyos, a veces a la primera, otras tras otros intentos previos. La valentía es algo que les acompaña a lo largo de todo el proceso, por ello no es raro que quienes tenemos una posición privilegiada pudiendo verlo desde primera fila, lleguemos a admirar y a aprender mucho de estas personas. Día a día nos dan lecciones de vida.

Es importante que no continuemos normalizando o quitando importancia a esta problemática que sigue muy presente en nuestra sociedad, y sobre todo, habiendo tantas personas implicadas y tantas consecuencias asociadas. Como sociedad podemos hacer mucho para prevenir, que es lo ideal y donde deberíamos poner nuestro principal foco y también, para ayudar a salir de las adicciones a las personas con las que hayamos fracasado en la prevención. Y a nivel individual, podemos ayudar a quienes nos rodean a que se den cuenta de que tienen un problema o a que se atrevan a cruzar la puerta para dejarse acompañar por profesionales hacia un estilo de vida alejado de las drogas o de cualquier otra conducta adictiva.