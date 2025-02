Detenido un hombre por agresión sexual a una menor de edad en Ponferrada (León)

Agentes de la Policía Nacional de Ponferrada han detenido a un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven menor de edad. La menor, que es tutelada por los Servicios Sociales, evitaba los controles implementados para poder contactar con el varón, de 29 años de edad, con el que mantenía una relación consentida por ella a pesar de la diferencia de edad entre ambos.

Actualmente y como medida de protección hacía ella misma, la joven vivía en un centro de menores de Ponferrada, tras pasar por diferentes hogares. Además, está cursando Bachillerato y realizaba una vida adecuada a su edad. De manera preventiva, los servicios sociales le retiraron el teléfono móvil, así como otros medios informáticos para evitar que accediera a las redes sociales y se comunicará con el individuo.

No obstante, las alarmas saltaron cuando se comprobó que la menor, que salía habitualmente con amigas de su edad, había faltado a clases no justificando las ausencias y argumentando motivos que eran falsos con el fin de no levantar sospechas. Ante la incongruencia de las explicaciones, el profesorado informó sobre la situación detectada a los servicios sociales.

Fruto de la estrecha colaboración entre los servicios sociales y la Policía Nacional se comprobó que nuevamente la menor había reanudado los contactos con el varón a través de las redes sociales de una amiga. Comprobados los contactos entre ambos y por manifestaciones de amigos, se pudo determinar la existencia y la colaboración de esa amistad para facilitar el contacto.

En concreto, los agentes de la Policía Nacional han podido averiguar que el varón se desplazaba hasta la localidad de Ponferrada con un vehículo de su propiedad y, en algunas ocasiones, acompañado de su hija menor de edad.

Regalos a la menor e invitaciones a sus amistades

Durante su estancia en la localidad agasajaba con regalos de todo tipo a la menor e invitaba a sus amistades, generando un clima de confianza y adaptándose a los gustos de la menor para hacerla cada vez más dependiente de la relación.

Finalizadas la diligencias policiales y recabados todos los indicios, que no dejaban margen a la duda de la relación entre ambos, el detenido ha pasado a disposición judicial, decretando el Juzgado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza. Se continúan las investigaciones tendentes a la protección del entorno familiar del detenido.

Cabe recordar que la relación sentimental entre una menor de edad de 16 años y un adulto da lugar a un consentimiento viciado debido a la diferencia de edad y a la formación de la personalidad de la menor, por lo que nunca pueden justificarse las relaciones sexuales entre ambos debido a que atentan contra la indemnidad sexual de todo menor.