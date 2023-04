Con perspectiva- “Primavera-Verano Modo On”

“PRIMAVERA -VERANO MODO ON”

Con la llegada de la primavera se impone un cambio de armario, prendas más divertidas y originales invaden nuestro guardarropa, tejidos como el lino, la lana fría, el satén o la seda dan la bienvenida a la recién estrenada estación.

Las pasarelas de medio mundo ya han hablado y han dictado sentencia, esta primavera-verano viajaremos en la máquina del tiempo al año 2000 por lo tanto la estética ‘Dosmilera’ estará presente por unanimidad en todas las colecciones, así como las transparencias, en ese deseo enfervorizado por exhibir la figura femenina, el denim o los corsés. Transparencias a discreción toman al asalto las calles a modo de seductores vestidos y sugerentes camisetas como nos muestran Burberry o Bottega Veneta, mientras Balmain reinventa y reformula a su manera el famoso ‘Naked Dress’, vestidos de gasa, rejilla, malla o con apliques de strass se convierten en la opción más transgresora y atrevida, se impone la estética lencera pijamas satinados y cómo no el ‘Slip Dress’ que ha pasado a la primera plana y se postula como un éxito seguro para esta nueva temporada. Volúmenes imposibles, diseños rotundos de la mano de la Maison Dior consiguen desdibujar por completo el cuerpo de la mujer con formas laterales extraordinarias a la altura de la cadera conjugados con pedrería, estampados y bordados artificiosos y elaborados. En contraposición, destacar el minimalismo de Loewe y Toga que apuestan por líneas rectas y depuradas en patrones extremadamente sencillos, en esa huida del barroquismo. ‘Denim on Denim’ un ‘Must’ que se repite temporada tras temporada y no puede faltar en nuestro armario por su versatilidad y comodidad a la hora de crear estilismos de 10 sin complicaciones, tejido desgastado, deshilachado o roto en pantalones vaqueros más anchos o más estrechos, pero respetando siempre una máxima, patrones XL. Jeans de tiro bajo y tops palabra de honor comparten protagonismo con superposiciones, lentejuelas, minifaldas y americanas ‘Oversize’. Una lección de elegancia superlativa son los trajes de chaqueta en colores vivos, ideales para lucir en cualquier ocasión, son un clásico atemporal que nunca pasa de moda.

Entallar la figura se convierte en una obsesión omnipresente esta temporada, así los corsés reaparecen en la pasarela esculpiendo y moldeando el cuerpo, eternos aliados de la sensualidad femenina se erigen en la prenda estrella de la temporada ya sean de tela, en formato vaquero e incluso en vinilo. Fucsia, verde agua, rosa suave, vainilla o colores empolvados conquistarán el ‘Street -Style’ para vestirte de primavera.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado