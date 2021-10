Con perspectiva- “El otoño a tus pies”

“EL OTOÑO A TUS PIES”

Tus pies se visten de estilo para recibir a la nueva estación, primando el confort, pero sin perder un ápice de glamour. Mocasines, bailarinas, botas cowboy, sneakers y glitter son tendencia esta temporada. Los mocasines uno de los clásicos atemporales de fondo de armario aparecen en su versión plana y más rompedora, con plataforma, por imposición de la ‘Maison Versace’ sumando enteros a cualquier outfit, así como las bailarinas y los náuticos que se adueñan del Street Style al más puro colegial. Capítulo aparte merecen los sneakers, un básico imprescindible que se cuela en nuestro ropero para aportarnos comodidad sin renunciar al estilo.

Las zapatillas en tono pastel le dan la bienvenida al otoño con un aire naif, imprimiendo un toque romántico a esta melancólica estación. Revival ochentero presente en las míticas ‘Dad Sneakers’ este derivado de los Ugly Shoes arrasa esta temporada y te aseguro que no pasarás desapercibida al igual que las de suela XL, tipo botín, como las de baloncesto, combinan a la perfección con vaqueros, leggins o vestidos. Son una opción ideal para la vorágine del día a día. Apuesta por las Chunky Sneakers en colores vivos para conferir ese look urbano a cualquier estilismo y no te arrepentirás del resultado. Las botas Cowboy también de rabiosa actualidad este año comparten protagonismo con las de estilo militar con suela track y las de montaña inspiradas en el deporte blanco, las botas típicas de Après- Ski cordones, borreguito, cremalleras y cierres de todo tipo vuelven de la mano de Chanel dispuestas a mantener su reinado.

Dejando a un lado la discreción, acabados metalizados y lentejuelas adornan zapatos y botas, brillo y pedrería en su versión más atrevida y arriesgada, al igual que los zapatos peluche, cubiertos de pelo sintético, sin duda la tendencia más complicada y difícil de llevar este otoño, por supuesto No Apta para las más clásicas. Pisando fuerte, reaparece la elegancia superlativa al dictado de la firma Hermes con la tendencia ecuestre, motivos hípicos por doquier adornan con exquisito gusto las botas que más nos pondremos este otoño-invierno con todo tipo de looks. Al igual que las botas altas, un clásico atemporal que nunca pasa de moda y combina a la perfección con minifaldas, faldas midi, vestidos pantalones o shorts.

Seguidas muy de cerca por los eternos salones de diseño “Retro" los zapatos más ‘Lady’ se tiñen de todos los colores imaginables para darle un toque de originalidad y frescura a nuestro atuendo. Son una apuesta segura. Los famosos Kitten Heels serán por mérito propio los reyes de aquellos outfits más clásicos mientras que nuestros pies se visten de fiesta con zapatos de tacón de punta afilada y pulsera al tobillo o destalonados hiperfavorecedores y omnipresentes en cualquier celebración y evento por mandato expreso de Dior o Celine.

Infinidad de opciones para todos los gustos porque este año combatiremos el frío a golpe de glamour. ¿Te apuntas?





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.