Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo- “La ocasión la pintan calva”

“LA OCASIÓN LA PINTAN CALVA”

Los antiguos romanos adoraban, entre tantos dioses, a una deidad llamada Ocasión, a la que Fidias, uno de los escultores más famosos de la Antigua Grecia, plasmó como una mujer bellísima, completamente desnuda, de puntillas sobre una rueda y con alas en los pies. Curiosamente, aparece luciendo una abundante cabellera en torno a la frente y calva por detrás, para hacernos entender a los pobres mortales que las oportunidades como el tiempo pasan volando y hay que aprovecharlas en su momento, pues es difícil que se presenten de nuevo.

Así pues, este antiquísimo dicho, de todos conocido, tiene su origen en la antigüedad clásica y la literatura cual periódico de la época recoge esta expresión en diferentes obras.

Cervantes cita en El Quijote, obra cumbre de la literatura universal, esta paremia, dirigiéndose a Sancho, su fiel escudero: “Sancho, no hay que vacilar, sino tener decisión y diligencia para no perder las oportunidades que se presenten, pues no suelen aparecer dos veces”. Asimismo, recriminaba Don Quijote a su fiel sirviente, porque “tomaba la ocasión por la melena en esto de regalarse como y cuando se le ofrecía”.

También Sebastián de Covarrubias describía en su Tesoro de la Lengua Castellana (1611) deidad romana: “Pintábanla de muchas maneras y particularmente en figuras de doncella con un solo velo, con alas en los talones y en las puntas de los pies, sobre una rueda; con un copete de cabellos que le caían encima del rostro y todo lo demás de la cabeza sin ningún cabello.

Un siglo después, en el Diccionario de Autoridades (1726-1739) encontramos la expresión “Asir la ocasión por la melena o por los cabellos”. Como podemos comprobar, con el discurrir de los tiempos, este refrán se ha ido modificando a conveniencia, aunque sin perder su verdadera esencia.

Permitidme mis queridos amigos, un consejo, si por casualidad os topáis con la diosa Ocasión, habida cuenta de su morfología y disponibilidad, agarradla fuertemente por la cabellera y sujetadla con firmeza, sin miedo porque, caprichosa como es, si se da la vuelta, tal vez sólo tal vez, no vuelva nunca más.

SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’. Todo ello en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.

