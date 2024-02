Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo- (“La imagen de Jesús")

“LA IMAGEN DE JESÚS”

Estos días hay en los medios de comunicación una de esas disputas que nos recuerdan el dicho de Don Miguel de Unamuno: Los españoles siempre van detrás de Jesús, unas veces con la vela y otras con la estaca. Todo porque una imagen de Jesús para la Semana Santa de Sevilla presenta a Jesús con un cuerpo si no femenino un tanto afeminado.

Quiero recordar que la imagen de Jesús, a lo largo de la historia del arte, venía siendo una especie de tratado de teología, pues los cánones que orientaron a los artistas siempre apuntaron a la trascendencia. Aunque en cada época lo representaron de una manera diferente.

Ya en la crucifixión el buen ladrón ve algo diferente en Jesús y lo completa el centurión romano cuando dice: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.

Los cristianos perseguidos en el Imperio Romano representan a Jesús como el Buen Pastor que no solo cuida las ovejas, sino que da la vida por ellas. Terminadas las persecuciones Cristo es el Pantócrator. El Todopoderoso que bendice y es luz del mundo.

En el Románico Cristo aparece crucificado lujosamente vestido y sin corona de espinas porque el Resucitado no puede sufrir. El Renacimiento resalta la belleza del cuerpo masculino, pero con deseo de conciliar las dos naturalezas. El Greco espiritualiza el cuerpo y lo representa mirando al cielo. El cristo de Velázquez hace decir a D. Miguel de Unamuno: “Tú eres el Hombre, la Razón, la Norma. Tu cruz es la medida del dolor que sublima. Ella endereza, cuando caído, al corazón del hombre” El Cristo de Dalí colgado del cielo oculta su rostro y nos hace recordar que la Biblia prohibía la representación de Dios.

Sí, es verdad que en cada momento lo representaron a su manera, pero eran imágenes que no sólo respondían al interior del artista, sino que apuntaban a la divinidad. Eran imágenes que invitaban a rezar. Es justamente esto lo que falta en la imagen de Sevilla. La imagen del cartel oculta por completo la posibilidad de ver en Cristo las dos naturalezas. No es sólo que no se sepa si es hombre o no, es que no deja ni un resquicio a la trascendencia. Eso es lo que provoca el rechazo.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.