El Bembibre pierde 1-0 en el campo del Uxama

El Atlético Bembibre perdió 1-0, en el campo del Burgo de Osma ante el Uxama. Los del Bierzo Alto merecieron mucho más, pero les faltó pegada en los últimos metros. Los de Ministro fueros los grandes dominadores del encuentro. Ya en los primeros minutos del partido José tuvo dos claras ocasiones para los rojiblancos. En el 17 jarro de agua fría para las águilas. El Uxama se adelantó en el marcador gracias a un tanto del delantero Alfonso. Fue en un balón colgado al área que se fue al palo, pero Alfonso se encontró el esférico y no falló para adelantar a los locales en el electrónico.

Poco después, volvió a tenerla el Bembibre. José Ángel realizó una gran intervención para evitar el tanto de Íñigo. Con este 1-0 se terminó los primeros 45 minutos.

En la segunda parte siguió el dominio de los del Bierzo Alto. En el 53, Íñigo estuvo a punto de marcar pero el balón se fue al larguero. La suerte no estaba del lado de los rojiblancos. En el 61 la ocasión para Brítez pero otra vez más apareció José Ángel para realizar una gran parada. La cosa no quedó aquí y en el 78 se le anuló un tanto a Guzzeta. A pesar de todos los intentos no se movió el marcador y el Bembibre cayó en el campo del último clasificado. La suerte no estuvo del lado berciano. De esta manera, el Bembibre sigue en la decimotercera posición de la clasificación con 27 puntos y el Uxama con este triunfo sale de la última posición de la clasificación. Los del Bierzo Alto jugarán el próximo fin de semana, en La Devesa en el derbi provincial ante el filial de la Cultural.

FICHA DEL PARTIDO:

1-UXAMA: José Ángel, Caamaño, Álvaro, Gonzalo (Ander, min.82), Edu, Romero, Rafa, Diego (Miranda, min.72), Alfonso (Álex, min.76), Albite, Juanan. Entrenador-Fran Valero.

0-BEMBIBRE: Ivanildo, Basalo (Carlos Cruz, min.46), Tano, Espi, Inigo, Willy, Rubén, Javi García, Brítez (Guzzetta, min.75), Dani Martínez, José (Óscar, min.63). Entrenador-Ministro.

Vieron tarjetas amarillas Alfonso, Javi García y Dani Martínez.

GOLES: 1-0 min.17 Alfonso.

INCIDENCIAS: Partido de la jornada 25 del grupo octavo de la Tercera División y disputado en el campo municipal Burgo de Osma.