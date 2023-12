Bembibre pide una prórroga de 6 meses para finalizar las obras de ampliación del polígono industrial

El Ayuntamiento de Bembibre ha solicitado una prórroga para finalizar la urbanización de la ampliación del polígono industrial, mientras se resuelve el contencioso-administrativo presentado por una mueblería ubicada en ese espacio.

Según explicó la alcaldesa, Silvia Cao, es necesario expropiar una pequeña parte de la parcela donde se ubica esa tienda, pero los dueños exigen que se expropie la parcela entera. “La urbanización tenía que finalizar ya, pero hay abierto un contencioso con esa mueblería. Nosotros no estamos de acuerdo con la expropiación completa porque no es necesario”, dijo. La Junta de Castilla y León ha concedido esa ampliación de seis meses. Si en ese tiempo no se resuelve el contencioso, el Ayuntamiento continuará con la urbanización sin esa parte de la parcela.

La alcaldesa explicó que es necesario finalizar la obra, ya que hay empresas interesadas en instalarse. “Habíamos firmado un convenio de colaboración con una empresa de energías renovables y están solicitando todos los permisos y licencias para poder instalarse. Ocuparía todo el polígono, pero es algo que está todavía por saber”, explicó en referencia a una compañía interesada en la generación de hidrógeno verde. A esta se añaden otras empresas que están interesadas en ubicarse en Bembibre. “Tenemos esperanza de que la industria llegue a nuestro polígono”.

Por otro lado, Bembibre volverá a presentar a los fondos de transición justa el proyecto para reciclaje de placas fotovoltaicas “que es pionero”, ya que no hay ninguno en España. “Ese proyecto sería para el polígono que ya está construido generaría 50 puestos de trabajo directos, especialmente femenino”. La inversión rondaría los 4 millones de euros y cao confía en que en esta segunda convocatoria se les conceda. El plazo para presentar el proyecto acaba el 12 de enero.