Yuri: “El equipo ha vuelto muy bien y con ganas”

La Deportiva Ponferradina ha vuelto este lunes a los entrenamientos tras las minivacaciones de Navidad y el delantero brasileño Yuri de Souza ha repasado la actualidad del equipo berciano. “El equipo ha vuelto muy bien y con ganas. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Debemos tener los pies en el suelo. Cuando tengamos nuestro objetivo, ya podremos pensar en otra cosa, pero a día de hoy trabajar y mucha humildad, que es lo que identifica a este equipo. No me preocupa el número de goles. Claro que me gustaría tener más, pero si el equipo está bien, eso es lo que importa. Después viene lo individual. Estoy aquí para ayudar. Si es con goles, mejor, pero lo importante es el equipo”.

Los blanquiazules jugarán el primer partido del año 2021 que estamos a punto de estrenar este domingo, 3 de enero a las 20:30 horas, en tierras andaluzas, ante el Almería. "Siempre antes los grandes equipos se han hecho grandes partidos y la prueba fue ante el Leganés donde se dio la talla y se ganó, aunque enfrente el domingo estará un equipo espectacular. El Almería es uno de los serios candidatos para poder ascender, pero vamos con la intención de ponerles las cosas difíciles”.