Yuri: “El equipo tiene confianza, todos aportamos y eso se nota”

El delantero de la Deportiva Ponferradina Yuri ha analizado la actualidad del equipo berciano tras la victoria 2-0 el lunes ante el Alcorcón. Cabe recordar que el brasileño fue el autor de los dos tantos bercianos. “Con trabajo se consiguen las cosas. Siempre he dicho que lo más importante es el equipo y estanmos haciendo un gran trabajo. Queremos seguir en este camino. El equipo tiene confianza, todos aportamos y eso se nota. Por eso salen las cosas, con trabajo y con humildad. Hasta que no consigamos el objetivo, que es la permanencia, no vamos a pensar en otra cosa. Quien piense lo contrario, se equivoca. Tenemos la experiencia del año pasado y no queremos que se vuelva a repetir. El Toralín está mucho más bonito con la nueva luz. Solo nos falta nuestra gente y les echamos sin duda mucho de menos”.