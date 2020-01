El Atlético Bembibre empata 1-1 ante el Santa Marta

El Atlético Bembibre ha empatado 1-1 ante el Santa Marta de Tormes en la jornada 22 del Grupo Octavo de la Tercera División. La suerte volvió a estar esquiva para los del Bierzo Alto porque la igualada para los salmantinos llegó en el minuto 89 del encuentro, en una penalti que fue transformado por Montes. Antes, en el minuto 56 Willy había adelantado a los rojiblancos que siguen en zona de descenso. Ocupan la posición 19º de la clasificación con 14 puntos y están a dos puntos de la salvación.

La primera parte no tuvo un claro dominador aunque la ocasión más clara fue para el equipo berciano. En el 34, estuvieron los rojiblancos a punto de adelantarse. Balón al segundo palo que metió Samu y el balón se paseo por delante de la portería sin que nadie acertase a rematar. Con el 0-0 se llegó al final de los primeros 45 minutos.

En la segunda parte, las águilas se adelantaron en el marcador por medio de un tanto conseguido por Willy en el minuto 56. Fue en un saque de esquina que cabeceó Manu al larguero y en el rechace desde la frontal disparó Albertín y Willy con la caña preparada desvió lo suficiente para poner el 1-0.

El encuentro estuvo controlado por parte de los de Adrián Benavides hasta la recta final donde los charros del Santa Marta apretaron. En el 82, Ivanildo realizó una gran intervención. Tuvo que utilizar el pie a bocajarro para evitar el tanto tras jugada de Lerma.

En el 89, el guardameta de los del Bierzo Alto no pudo evitar el tanto del empate. Fue señalizada una pena máxima y Montes no falló desde el punto de penalti. Los rojiblancos no tuvieron tiempo para reaccionar y el 1-1 se mantuvo hasta el final del encuentro.

De esta manera, el Bembibre sigue en zona de descenso. Ocupan la posición 19º de la clasificación con 14 puntos y están a dos puntos de la salvación.

El próximo fin de semana, las águilas juegan un vital derbi provincial en La Llanera, ante el La Bañeza que tiene la misma puntuación que los bercianos.

FICHA DEL PARTIDO

1-Bembibre: Ivanildo, Basalo, Samu, Espi, Ínigo, Albertín, Willy, Héctor Santín, Manu (Tano, min. 66), Xavi Barrio (Mon, min. 75) y Carlos Cruz (Shadi, min. 86). Entrenador- Adrián Benavides.

1-Santa Marta: Tomy, Montes, Lucas, Tena, Iago, Raúl, Martina (Aarón, min. 82), Asensio, Lerma, Mito (Chopi, min. 90) y Mario (Pablo Negro, min. 64). Entrenador- Arturo Martín.

Goles: 1-0 min. 56 Willy, 1-1 min. 89 Montes de penalti

Árbitro: Álvaro Fernández González (Colegio Leonés). Auxiliado por José María Madrigal Pérez y Rubén Álvarez Pérez. Amonestó con tarjetas amarillas a Xavi Barrio, Héctor Santín y Manu.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada del Grupo Octavo de la Tercera División y disputado estadio de La Devesa de Bembibre.