Saúl Crespo: "Tenemos claro que no nos podemos relajar"

El centrocampista de la Deportiva Ponferradina, Saúl Crespo, ha repasado la actualidad del equipo berciano, antes del partido de este sábado en El Toralín ante el Inter de Madrid. La cita a las 20:00 horas.

La Ponferradina llega este encuentro en la tercera posición de la clasificación con 59 puntos. Los deportivistas están a dos puntos del segundo clasificado, el Atlético de Madrid B y a tres del líder, el Fuenlabrada.

“Tenemos claro que no nos podemos relajar. Nos quedan cuatro partidos y tenemos que darlo todo para poder conseguir el objetivo. Está todo muy abierto en la clasificación y la primera posición está a tres puntos. Además nosotros tenemos que jugar aún con el líder, el Fuenlabrada que tiene que venir aquí al Toralín. Vamos a intentar ganar los cuatro partidos. En los dos encuentros en casa no podemos fallar y fuera de El Toralín tenemos que ir con la misma filosofía que en Valladolid. El Inter de Madrid es muy buen equipo. Les ganamos en la primera vuelta pero nos van a poner las cosas muy difíciles. Estar en el once depende del míster pero estoy muy contento de mi trabajo en el equipo. Hay mucha competencia y eso es bueno. El que juega es porque esta al cien por cien. Con la afición estamos encantados. Nos tan apoyando mucho y eso ayuda mucho”.