Saúl Crespo: “El Fuenalabrada es un equipo rocoso, duro y bien trabajado”

El centrocampista de la Deportiva Ponferradina Saúl Crespo ha analizado la actualidad del equipo berciano. Los blanquiazules juegan la jornada 37 de LaLiga SmartBank, este miércoles a las 21:45 horas en el estadio El Toralín de Ponferrada ante el Fuenlabrada. El arbitraje correrá a cargo de Alejandro Muñiz Ruiz del colegio gallego.

Cabe reseñar que los blanquiazules están con 48 puntos en la duodécima posición de la clasificación y los madrileños son decimoterceros con 47 puntos.

Saúl Crespo tiene claro de las dificultades del choque ante los madrileños. “Tenemos claro que el Fuenalabrada es un rival complicado y difícil. Ellos destacan porque son rocosos, duro y están muy bien trabajados. Tras la derrota en Riazor y a la remontada que sufrimos queremos mirar hacia el futuro. Queremos pasar página porque el fútbol a veces da estos palos, pero tenemos la oportunidad de conseguir los tres puntos ante el Fuenlabrada y así engancharnos de nuevo a la buena dinámica. Queremos conseguir cuanto antes la permanencia matemática porque sabemos que el objetivo está cerca”.

“Debemos de seguir con esta filosofía que nos caracteriza. Si intentamos cambiar nos equivocaríamos porque las cosas están saliendo bien, pero está claro que a veces hace falta esa pizca de suerte y si se mantienen las cosas acabarán viniendo los resultados".

También se mostró contento por su renovación dos temporadas más con los deportivistas. "Es un gran orgullo por continuar en el club en el que me he criado y que es mi casa. El primer año me costó más entrar por salir de juveniles y llegar a un equipo veterano como el Astorga, pero en Aranda conté con muchos minutos, llegamos a enfrentarnos a la Deportiva y al final fue un buen año. Después volví a la Ponfe y la temporada pasada conseguí con mis compañeros el ascenso a la división de plata. Fue sin duda el mejor momento de mi carrera. Ahora se cumple un año de ese momento y los momentos vividos fueron inolvidables. Ojalá que en un futuro puedan llegar más ascensos”.