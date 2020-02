Ríos Reina: “Tenemos que estar tranquilos y recuperar el ADN del equipo”

El lateral izquierdo de la Deportiva Ponferrada, José Antonio Ríos Reina, ha analizado la actualidad del equipo berciano. Los blanquiazules juegan la jornada 30 de LaLiga SmartBank, este sábado a las 16:00 horas en el estadio El Toralín de Ponferrada ante el Sporting de Gijóns y el arbitraje correrá a cargo del riojano Daniel Ocón Arráiz.

El andaluz ha reconocido que el equipo no estuvo bien ante el Girona y está convencido que se volverá a ver la mejor versión del equipo. “En Girona la actitud no fue buena y hemos hablado y estamos todos de acuerdo en no repetirlo para volver a ser el equipo que nos ha llevado donde estamos. Ahora solo miramos en el partido del sábado ante el Sporting de Gijón. Queremos centrarnos en él porque jugando bien o mal, dentro de dos semanas nadie hablará de cómo se ha jugado, sino de los tres puntos que se hayan conseguido. Tenemos claro que los tres puntos de este fin de semana son muy importantes”.

El objetivo es volver a recuperar el ADN del equipo. “Tenemos que ser nosotros mismos, estar unidos y ser un equipo, que es lo que nos ha llevado a donde estamos. Es nuestro ADN y no lo debemos perder. La afición va a estar con nosotros, nunca nos falla y ese apoyo se lo tenemos que devolver desde el campo. Tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando con nuestro ADN. No nos tiene que preocupar quién viene, sino ser nosotros mismos”.

Sobre la situación clasificatoria. “Tenemos cinco puntos de ventaja sobre el descenso, pero el objetivo aún está lejos. Faltan muchas jornadas y la distancia es corta y no hay que relajarse. El año pasado por estas mismas fechas el equipo pegó un bajón y al final se logró el objetivo. Ahora hay que hacer como entonces: ir partido a partido".