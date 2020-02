René Román: “Vamos a Girona a competir y a tratar de traernos los tres puntos”

El portero de la Deportiva Ponferradina René Román ha analizado la actualidad del equipo berciano. Los blanquiazules juegan la jornada 29 de LaLiga SmartBank, este sábado a las 18:15 horas en tierras catalanas, en el estadio Motilivi ante el Girona y el arbitraje correrá a cargo del navarro Iosu Galech Apezteguía.

René Román se ha referido en primer lugar al empate del pasado fin de semana ante el Extremadura. Fue el primer encuentro donde el guardameta no encajó goles desde su llegada a la Deportiva en el mercado invernal. “No encajar tantos es un refuerzo porque como los delanteros viven del gol, los porteros lo hacen de no encajar y no había sido el mejor debut en Alcorcón con tres goles. El aspecto defensivo tiene que ser la base del equipo, porque al final los que encajan poco son los que están arriba y hay que hacerse fuertes defensivamente, porque arriba lo normal es que se hagan goles”.

Además se ha referido al Girona, rival de este fin de semana para los bercianos. “El Girona está en un buen momento, pero nosotros también andamos bien. Ellos han recuperado el carácter competitivo algo que se exige en cualquier equipo de Segunda A, en la que no sólo vale la calidad. Vamos allí a competir y a tratar de traernos los tres puntos”.

Los catalanes tienen la baja del delantero Cristian Stuani por sanción, jugador vital del Girona en ataque. “Es una baja importante para ellos porque supone el 80 por ciento de su juego que se basa en él, pero tengo claro que ellos tienen un equipo muy completo y que nos van crear muchos problemas. Tienen jugadores con experiencia y que saben de sobre lo que es ascender por lo que no será un partido fácil, pero también nosotros hemos demostrado saber competir ante cualquier rival”.

Ha remarcado que LaLiga SmartBank esta muy igualada y ha reconocido que el empate ante el Albacete ha dejado algo tocado al equipo. “Está todo muy igualado, tanto por arriba como por abajo. Nosotros tenemos que seguir rascando puntos y cuanto antes consigamos los cincuenta, mejor. Cuando no hay que bajar la guardia es en los últimos minutos para que no ocurra algo parecido a lo que nos pasó en Albacete. En esta liga están llegado en estas últimas jornadas muchos goles en los últimos minutos de los partidos y hay que estar concentrados en todo momento. La verdad que el empate ante el Albacete nos dejó tocado al equipo porque eran tres puntos muy importantes, pero ha de servir para coger experiencia y madurez ante este tipo de situaciones”.

Tampoco se ha olvidado de referirse a la cesión de Carlos Bravo al Majadahonda. “Estas son las cosas del futbol. Nadie está exento de estas situaciones. Es un jugador muy querido en el vestuario y Carlos ha intentado tomar la decisión más correcta para su futuro”.