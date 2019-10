El presidente del Extremadura llamó 'cara mojón' al técnico del VAR

El partido Extremadura-Ponferradina de la 11ª jornada de LaLiga Smartbank ha dejado un curioso incidente en el estadio Francisco de la Hera, después del empate a uno de este sábado entre la Extremadura UD y la SD Ponferradina.

El presidente del club extremeño, Manuel Franganillo, llamó "cara mojón" al técnico del VAR. Le dijo que está "hasta los huevos del VAR" y le soltó un "te vas a enterar".

El árbitro le dijo que no podía estar en esa zona y Franganillo le respondió: "De aquí no me echa nadie porque esta es mi casa", momento en el cual, según lo que pone en el acta arbitral, tuvo que intervenir la Policía Nacional para retirar de allí al presidente del Extremadura.

REDACCIÓN DEL ACTA:

"Otras incidencias: Al finalizar el partido y estando el equipo arbitral en el túnel de vestuarios, una persona identificada como D. Manuel Franganillo Laguía, Presidente de la Extremadura U.D., se acercó al técnico de VAR, D. José Antonio Rodríguez Serrano, dirigiéndose a él gritando en los siguientes términos: "¡Cara mojón!", "¡Estoy hasta los huevos del VAR!", "¡Te vas a enterar!". Una vez que le comuniqué que no podía estar en esta zona me dijo literalmente gritando lo siguiente: "¡De aquí no me echa nadie, que esta es mi casa!", teniendo que ser retirado por la Policía Nacional".

Según ha contado Juan Antonio Alcalá en Tiempo de Juego, Manuel Franganillo se expone a una fuerte mula por parte del Comité de Competición